«Телохранитель» может получить ещё один сезон

Политический триллер «Телохранитель» с Ричардом Мэдденом («Игра престолов») стал настоящим феноменом, любимчиком критиков и, внезапно, главным хитом BBC последних десяти лет. Едва стартовав, мини-сериал с ходу обновил каналу рейтинговый рекорд десятилетия, а финальный эпизод и вовсе установил исторический показатель количества просмотров.

Уже тогда стало понятно, что детище Джеда Миркурио слишком хорошо, чтобы ограничиваться лишь одним сезоном, несмотря на кажущуюся законченность истории. Создатель сериала сразу дал понять, что благодаря столь выдающимся результатам, телеканал будет вынужден рассмотреть возможность продления, тогда как в любом другом случае почти наверняка бы ограничился мини-форматом.

И, похоже, всё к этому и идёт. По словам Миркурио, в данный момент он ведёт переговоры с BBC по поводу второго сезона, однако официально пока не получил зелёный свет.

В первом сезоне помимо Мэддена снялись Кили Хоуз, Джина Макки, Софи Рандл, Нина Туссен-Вайт, Винсент Франклин, Пиппа Хэйвуд, Стюарт Боуман, Пол Рэди, Николас Гливс и Анжли Махиндра.