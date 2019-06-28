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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Фанатские петиции больше не спасут «Люцифера» от закрытия

Поклонники «Люцифера», узнавшие о закрытии сериала на пятом сезоне, решили во второй раз воспользоваться магическим заклинанием «онлайн-петиция» в надежде, что спасший проект и даровавший ему два сезона Netflix передумает или передаст сериал другому телевещателю. Однако авторы поспешили уверить зрителей, что подобные меры погоды не сделают. Настало время отпустить сериал с миром.

Недавнее объявление о финальном сезоне вызвало большую неразбериху, и многие посчитали, что нам стоило бы побороться за большее. Но несмотря на то что мы так же, как и вы, опечалены завершением этого прекрасного приключения, борьба сейчас ничего не изменит. Но имейте в виду, что наши партнёры в Netflix и Warner Bros. отнеслись к нам с невероятной заботой и вниманием. Именно потому что у нас столь преданные и страстные фанаты, было принято решение сразу объявить о том, что пятый сезон будет финальным, чтобы дать вам и нам время принять этот факт. И мы за это бесконечно благодарны. Но более всего мы благодарны за то, что нашему проекту подарили вторую жизнь и шанс завершить историю достойно. И, конечно, ничего бы этого не случилось, если бы не ВЫ.

 
Илди Модрович, сценарист-шоураннер проекта

Ранее Модрович сообщила, что в заключительный сезон войдут 10 эпизодов, и авторы обещают насытить их событиями под завязку.

Сериал по одноимённому комиксу Нила Геймана повествует о владыке ада Люцифере Морнингстаре (Том Эллис), поселившемся в Лос-Анджелесе, где он заведует клубом, знакомится с детективом полиции и вместе с ней участвует в расследованиях.

В сериале снимаются Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Инбар Лави, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Эйми Гарсиа и другие. Вторым шоураннером проекта выступает Джо Хендерсон. За производство отвечают Warner Bros. Television, Jerry Bruckheimer Television и Aggressive Mediocrity.

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Темы
 
Люцифер
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