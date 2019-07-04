Режиссёр «Мира Юрского периода 2» подключился к сериалу по «Властелину колец»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Масштабный фэнтезийный эпик от Amazon Studios по вселенной «Властелина колец» обзавёлся режиссёром. Первый и второй эпизоды пока безымянного проекта снимет Хуан Антонио Байона («Голос монстра», «Мир Юрского периода 2»).

События приквела культовой фэнтези-саги развернутся за 3000 лет до происходившего в трилогии, во Вторую эпоху Средиземья. Это пока и всё, что известно о сюжете сериала.

Сценарием занимаются Джон Ди Пэйн и Патрик Маккей — коллеги по фильму «Стартрек: Бесконечность». В качестве консультанта в мае к ним подключился сценарист-продюсер «Игры престолов» Брайан Когман. Байона также вписался в команду исполнительных продюсеров крупнобюджетной постановки.