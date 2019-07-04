Завершение комикса Роберта Киркмана «Ходячие мертвецы» никак не скажется на одноимённом сериале

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сериал «Ходячие мертвецы» с некоторых пор представляет идеальное отражение собственного названия. Постепенно теряя части собственного тела в виде разбегающихся актёров и рейтинговых высот, проект продолжает упрямо плестись вперёд, по дороге умудряясь плодить себе подобных — различные спин-оффы и полнометражные ответвления.

Непоколебимое желание и дальше скакать на этой полудохлой лошади подтверждает комментарий кабельного канала в связи с неожиданным объявлением Роберта Киркмана о завершении одноимённого комикса — литературного первоисточника сериала. Серия официально подошла к концу сегодня, с выходом 193-го номера.

Повлияет ли это хоть как-то на телевизионную экранизацию, уже давно живущую собственной жизнью? Ответ очевиден.

Этот невероятный комикс породил мир, который уже давно живёт в других формах, а также в сердцах и умах миллионов фанатов по всему миру. И он продолжит жить ещё многие годы. неназванное уполномоченное лицо от AMC

Растеряв свои рейтинговые достижения, сериал кое-как пережил девятый сезон и с энтузиазмом готовится к возвращению — десятый сезон с остатками основного каста стартует в октябре.