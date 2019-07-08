Новости блогов — с 23 июня по 7 июля

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Михаил Судаков позитивно реагирует на новый клип CHUNG HA — Snapping. Мило, но щёлкать могли и пободрее.

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Ольга Архипова размышляет о сохранениях в играх. Зачастую они могут всё испортить почище высокой сложности.