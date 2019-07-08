Новости блогов — с 23 июня по 7 июля

Лариса Мосенко оценивает, как снимались морские сцены третьего сезона «Чёрных парусов». Сериалы всё больше пробираются на территорию кино.
Лариса Мосенко слушает композицию к закрытому мультфильму «Мышиная гвардия». Душевно получилось.
Лариса Мосенко изучает трейлер интересного мокьюментари «Франкенштейн — монстр монстра Франкенштейна». Нам нужно больше Франкенштейнов!
Николай Шутов рекомендует фильм о Хирощи Камии — «Профессионал» . Озвучание — это не просто языком молоть.
Николай Шутов смотрит первый эпизод аниме «"Астра", затерянная в космосе». Что же он напоминает?
Николай Шутов рассказывает про первый эпизод «Досье Лорда Эль-Меллоя II». Казалось бы, при чём здесь Тони Старк?
Юлия Лялина посетила фан-встречу по мультфильму «Герои Энвелла». Сериал вышел совсем неплохой, второй сезон обещает быть не хуже.
Лев Гринберг слушает песенку It Just Works. Все мемы про Тодда Говарда в одном видео.
Михаил Судаков позитивно реагирует на новый клип CHUNG HA — Snapping. Мило, но щёлкать могли и пободрее.
Михаил Судаков нормально реагирует на (G)I-DLE — Uh-Oh. Ух! Ох! Ух! Ох! Хорошая песня, ух!
Михаил Судаков по-восточному реагирует на Red Velvet — Zimzalabim. Рахат-лукум и алмаз моего сердца, к сожалению, не завезли.
Ольга Архипова размышляет о сохранениях в играх. Зачастую они могут всё испортить почище высокой сложности.
Кирилл Илюхин рассказывает о новом квесте в Destiny 2. Револьвер в виде розы? Фанаты в восторге, наверное.