Телеовощи. Выпуск 291: Дружба с головой

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:46 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:14 —
|Новости
|48:40 —
|Отвечаем на вопросы
|57:22 —
|«Ладья» (The Rook) — 1x01 (премьера)
|01:05:04 —
|«Крайний космос» — 2x01—02
|01:12:34 —
|«Легион» — 3x02
|01:20:07 —
|«Джетт» — 1x03
|01:35:03 —
|«Хэппи!» — 2x10 (финал сериала)
|01:48:23 —
|«Лексс» — 1x02
|02:05:47 —
|«Тёмный мир: Равновесие» — 1x06
|02:18:24 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 4x16 (финал сезона)
|02:25:43 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x07 (впечатления Льва)
|02:33:35 —
|«Психопаспорт» — 1x11 (впечатления Ларисы и Юры)
|02:48:47 —
|«Звёздный путь» — 3x24 (финал сериала, впечатления Юрия)
|02:57:29 —
|«Возвращение в Брайдсхед» — 1x05 (впечатления Ларисы)
|03:14:42 —
|Благодарим наших спонсоров