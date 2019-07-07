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Новые сериалы 8–14 июля

Неделя обойдётся без многосерийных премьер. С третьим сезоном на экраны вернутся ужастик «Крик», криминальная драма «Снегопад» и костюмированная драма «Куртизанки». Вдобавок стартуют вторые сезоны фэнтези «Аванпост» и ресторанной драмы «Горькая сладость».

Понедельник, 8 июля

 
Сезон3
MTV (US)
Крик Scream

триллер, ужасы

В ролях Уилла Фицджералд, Бекс Тейлор-Клаус, Карлсон Янг, Джон Карна, Коннор Вейл, Бобби Кампо

Создатель Джилл Е. Блотвогел

События третьего сезона под заголовком «Воскрешение» разворачиваются в Атланте. Главный герой истории — Дион Эллиот, звезда местной футбольной команды, чьё трагическое прошлое возвращается, угрожая разрушить его с трудом достигнутую возможность обрести лучшее будущее. Вдобавок смертельной опасности подвергаются друзья главного героя.

Видео

Среда, 10 июля

 
Сезон3
FX
Снегопад Snowfall

драма

В ролях Эймин Джозеф, Эндрю Ховард, Билли Магнуссен, Камила Банус, Картер Хадсон, Демсон Идрис

Создатель Эрик Амадио, Джон Синглтон

Драма повествует о разгоравшейся в Лос-Анджелесе начала 80-х годов прошлого века настоящей эпидемии кокаиновой зависимости.

Видео

 
Сезон3
Hulu, ITV
Куртизанки Harlots

драма

В ролях Саманта Мортон, Джессика Браун-Финдли, Лесли Мэнвилл, Алекса Дейвис, Рори Флек Бирн, Поппи Корби-Туч

Создатель Мойра Буффини, Элисон Ньюман

История, события которой разворачиваются в XVIII столетии, повествует о Маргарет Уэллс — владелице борделя, отдающей все силы и заработанные средства на то, чтобы взрастить своих дочерей.

Видео

Четверг, 11 июля

 
Сезон2
Syfy, The CW
Аванпост The Outpost

фэнтези, приключения

В ролях Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Имоджен Уотерхаус, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм

Создатель Джейсон Фоллер, Кайнен Гриффин

В центре 10-серийного приключенческого фэнтези молодая Талон — единственная выжившая представительница расы чёрной крови (Blackbloods). Поиски убийц её семьи приводят девушку в сторожевую крепость на самой границе цивилизованного мира. В пути Талон обнаруживает, что обладает мистической силой, которую ей предстоит научиться контролировать, чтобы спастись самой и защитить мир от диктатуры религиозных фанатиков.

Видео

Воскресенье, 14 июля

 
Сезон2
Starz
Сладкая горечь Sweetbitter

драма

В ролях Элла Пернелл, Том Старридж, Кэйтлин Фицджеральд, Пол Спаркс, Эван Йоникит, Иден Эпштейн

Создатель Стефани Данлер

Двадцатидвухлетняя Тесс переезжает в Нью-Йорк, снимает комнату в Вильямсбурге, устраивается официанткой в престижный ресторан и быстро окунается в мир веселья и алкоголя, секса и наркотиков, роскоши и грязи. Она влюбляется, плачет и радуется, живя в одном ритме с большим городом.

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Подкасты
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