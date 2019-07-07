Новые сериалы 8–14 июля

Неделя обойдётся без многосерийных премьер. С третьим сезоном на экраны вернутся ужастик «Крик», криминальная драма «Снегопад» и костюмированная драма «Куртизанки». Вдобавок стартуют вторые сезоны фэнтези «Аванпост» и ресторанной драмы «Горькая сладость».
Понедельник, 8 июля
триллер, ужасы
В ролях Уилла Фицджералд, Бекс Тейлор-Клаус, Карлсон Янг, Джон Карна, Коннор Вейл, Бобби Кампо
Создатель Джилл Е. Блотвогел
События третьего сезона под заголовком «Воскрешение» разворачиваются в Атланте. Главный герой истории — Дион Эллиот, звезда местной футбольной команды, чьё трагическое прошлое возвращается, угрожая разрушить его с трудом достигнутую возможность обрести лучшее будущее. Вдобавок смертельной опасности подвергаются друзья главного героя.
Среда, 10 июля
драма
В ролях Саманта Мортон, Джессика Браун-Финдли, Лесли Мэнвилл, Алекса Дейвис, Рори Флек Бирн, Поппи Корби-Туч
Создатель Мойра Буффини, Элисон Ньюман
История, события которой разворачиваются в XVIII столетии, повествует о Маргарет Уэллс — владелице борделя, отдающей все силы и заработанные средства на то, чтобы взрастить своих дочерей.
Четверг, 11 июля
фэнтези, приключения
В ролях Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Имоджен Уотерхаус, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм
Создатель Джейсон Фоллер, Кайнен Гриффин
В центре 10-серийного приключенческого фэнтези молодая Талон — единственная выжившая представительница расы чёрной крови (Blackbloods). Поиски убийц её семьи приводят девушку в сторожевую крепость на самой границе цивилизованного мира. В пути Талон обнаруживает, что обладает мистической силой, которую ей предстоит научиться контролировать, чтобы спастись самой и защитить мир от диктатуры религиозных фанатиков.
Воскресенье, 14 июля
драма
В ролях Элла Пернелл, Том Старридж, Кэйтлин Фицджеральд, Пол Спаркс, Эван Йоникит, Иден Эпштейн
Создатель Стефани Данлер
Двадцатидвухлетняя Тесс переезжает в Нью-Йорк, снимает комнату в Вильямсбурге, устраивается официанткой в престижный ресторан и быстро окунается в мир веселья и алкоголя, секса и наркотиков, роскоши и грязи. Она влюбляется, плачет и радуется, живя в одном ритме с большим городом.