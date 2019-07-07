Новости сериалов — лучшее за неделю

«Последние цари» от Netflix «похоронили» Ленина раньше времени — поразительное внимание к историческим фактам, точность даже в самых незначительных мелочах.
«Ведьмак» — промо-арт и тизер-постер — Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан представили своих персонажей.
Netflix подтвердил разработку сериала «Песочный человек» по комиксу Нила Геймана — в работу ушёл первый 11-серийный сезон.
«Террор» — свежий трейлер и баннер второго сезона — во второй части жуткий призрак будет пугать интернированных японцев.
Съёмки третьего сезона «Американских богов» начнутся в сентябре — возможно, продолжение успеют показать в следующем году.
Режиссёр «Мира Юрского периода 2» подключился к сериалу по «Властелину колец» — Хуан Антонио Байона отвечает за постановку первого и второго эпизодов сериала.
Завершение комикса Роберта Киркмана «Ходячие мертвецы» никак не скажется на одноимённом сериале — канал AMC уверяет, что проект уже давно живёт своей жизнью и не планирует останавливаться.
На потоковом сервисе WarnerMedia может появиться сериал по миру «Гарри Поттера» — если что и снимут, то вероятнее всего, приквел.
«Мандалорец» — промо-арт — свежие изображения центрального персонажа истории.
«Дракула» — первые промо-фото сериала Стивена Моффата и Марка Гэтисса — Netflix опубликовал первые портретные снимки знаменитого вампира в исполнении Класа Банга.