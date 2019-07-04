Первые промо-фото сериала «Дракула» Стивена Моффата и Марка Гэтисса

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Совместный проект BBC и Netflix «Дракула», за который отвечают создатели «Шерлока» Стивен Моффат и Марк Гэтисс, обзавёлся первыми промо-кадрами, представляющими Класа Банга в образе. Титульный персонаж предстаёт в двух своих иконических ипостасях — человеческой и вампирской.

Трёхсерийная постановка представляет собой авторское переосмысление знаменитого готического романа Брэма Стокера о могущественном графе Дракуле — трансильванском аристократе-вампире, строящем козни против викторианского Лондона.

В сериале снимаются Линдси Маршал, Лидия Уэст, Саша Дхаван, Сара Найлс, Нейтан Стюарт-Джарретт, Кэтрин Шелл, Юссеф Керкур, Клайв Расселл и другие. Первый сезон режиссируют Джонни Кэмпбелл («Мир Дикого Запада»), Дэймон Томас («Убивая Еву») и Пол Макгиган («Шерлок», «Острые козырьки»). За производство отвечает студия Hartswood Films во главе с Сью Верчью, числящейся исполнительным продюсером проекта наравне с Моффатом, Гэтиссом и Беном Ирвингом.