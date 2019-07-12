Ретро-тизер девятого сезона «Американской истории ужасов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вышел официальный тизер грядущего девятого сезона «Американской истории ужасов» с подзаголовком «1984», который, как не сложно догадаться, будет посвящён 80-м годам прошлого века со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Среди знакомых лиц — Эмма Робертс, Били Лурд, Коди Ферн и Лесли Гроссман, а также Джон Кэрролл Линч в качестве возможного убийцы. А вот главные звёзды сериала — Сара Полсон и Эван Питерс — этот сезон пропускают.

Список новобранцев включает Дерона Хортона («Американский вандал», «Дорогие белые»), Зака Виллу («Бесстыдники»), олимпийского медалиста Гаса Кенуорти, звезду трансгендерного сообщества Анджелику Росс («Поза») и полового гиганта Мютью Моррисона («Лузеры», «Хорошая жена»).

Девятый сезон антологии Райана Мёрфи стартует 18 сентября, и уже точно известно, что этим дело не ограничится.