Приквел «Двенадцати стульев» с Сергеем Безруковым выйдет в следующем году

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Продюсерская компания «Среда» Александра Цекало, снявшая многосерийного «Гоголя», снова покусилась на святое. На сей раз выбор пал на культовый роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», по мотивам которого готовится четырёхсерийный приквел о юности и становлении великого комбинатора.

Сергей Безруков сыграет Ибрагима Бендера — афериста, мошенника и турецко-подданного, ставшего наставником главного героя. Ключевая же роль Остапа Задунайского досталась молодому актёру Араму Вардеваняну («Проигранное место»). Действие развернётся в 1919 году, когда состоялось знакомство парочки и их первая совместная авантюра — погоня за золотым жезлом, драгоценной реликвией царской России.

Также в сериале «Бендер» задействованы Павел Деревянко, Таисия Вилкова, Вера Брежнева, Юрий Колокольников, Гарик Харламов, Артем Ткаченко, Юлия Рутберг, Ольга Сутулова, Александр Цекало, Никита Кологривый, Юлия Макарова и Александр Ильин. Сценарий написали Олег Маловичко («Троцкий», «Лёд», «Притяжение») и Роман Непомнящий («Ёлки 5»). Имя режиссёра пока не разглашается.

Создатели обещают ядерную смесь Гая Ричи и советских «Неуловимых мстителей», приправленную солидным бюджетом, который, по информации представителя компании, значительно превысит бюджет «Гоголя». Тогда, напомним, каждая серия обошлась студии в 25 млн рублей. Финансирует всё это удовольствие Rambler Group.

В начале следующего года планируется кинотеатральный релиз всех четырёх частей, и только потом сериал будет доступен для просмотра онлайн.