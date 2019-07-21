Фильмы по вселенной «Ходячих мертвецов» с Риком Граймсом будут идти в кинотеатрах

В ходе Comic Con 2019 выяснилось, что ранее заявленные фильмы о чудом выжившем Рике Граймсе из вселенной «Ходячих мертвецов» кабельного канала AMC не предназначены для малых экранов, а отправляются прямиком в кинотеатры. Первая полнометражная картина, которая пока даже не обзавелась названием, уже получила прокатчика в лице Universal Pictures.

Когда именно случится премьера, и о чём конкретно пойдёт речь в фильме, где главная роль отведена Эндрю Линкольну, пока не сообщается. Известно лишь, что зрителям расскажут, кто спас его от, казалось бы, неминуемой гибели, а также раскроют, куда именно направился загадочный вертолёт с тяжело раненым Граймсом на борту.

Линкольн выбыл из телевизионной вселенной в девятом сезоне, а о его будущей кинотрилогии, которая расширит вселенную «Ходячих» за счёт новых локаций и персонажей, стало известно в прошлом ноябре. Начало съёмок первой картины планировалось начать в этом году.