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«Майянцы» — трейлер второго сезона криминальной драмы Курта Саттера

Кабельный канал FX опубликовал трейлер второго сезона байкерской драмы Курта Саттера «Майянцы». Сериал вернётся на экраны 3 сентября.

Спин-офф культовых «Сынов анархии» рассказывает о байкерском клубе «Майянцы», промышляющем на границе Мексики и Калифорнии. Молодой Эзекиэль «Эз» Рейес, после тюрьмы вернувшийся в родной город, приспосабливается к своему новому статусу человека вне закона. Во втором сезоне Эзекиэль окончательно решает, каким будет его будущее, а также рассказывает своему брату о том, кто убил их мать.

В сериале снимаются Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби, Рауль Трухильо, Антонио Харамильо и Карла Баратта. Саттер помогает со сценарием и выступает исполнительным продюсером проекта.

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