«Майянцы» — трейлер второго сезона криминальной драмы Курта Саттера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX опубликовал трейлер второго сезона байкерской драмы Курта Саттера «Майянцы». Сериал вернётся на экраны 3 сентября.

Спин-офф культовых «Сынов анархии» рассказывает о байкерском клубе «Майянцы», промышляющем на границе Мексики и Калифорнии. Молодой Эзекиэль «Эз» Рейес, после тюрьмы вернувшийся в родной город, приспосабливается к своему новому статусу человека вне закона. Во втором сезоне Эзекиэль окончательно решает, каким будет его будущее, а также рассказывает своему брату о том, кто убил их мать.

В сериале снимаются Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби, Рауль Трухильо, Антонио Харамильо и Карла Баратта. Саттер помогает со сценарием и выступает исполнительным продюсером проекта.