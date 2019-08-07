Винсент Д’Онофрио против Фореста Уитакера в трейлере криминальной драмы «Крёстный отец Гарлема»

Криминальная драма «Крёстный отец Гарлема» от кабельного канала Epix обзавелась полноценным трейлером. Премьера десятисерийного приквела кинокартины Ридли Скотта «Гангстер» состоится 29 сентября.
Центральный персонаж истории — известный криминальный авторитет из Гарлема Эллсуорт «Бампи» Джонсон (Форест Уитакер). Сериал рассказывает о жизни гангстера и его войне с итальянской мафией за контроль над родными улицами, куда Джонсон вернулся после десяти лет за решёткой.
В проекте задействованы Винсент Д’Онофрио, Джанкарло Эспозито, Пол Сорвино и Ильфенеш Хадера. Соавторы «Нарков» Крис Бранкато и Пол Экштейн написали сценарий и числятся исполнительными продюсерами наряду с Уитакером, Ниной Янг Бонджови, Джеймсом Эйксоном и Маркуанном Смитом. Бранкато — шоураннер сериала.