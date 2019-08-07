«Карнивал Роу» — трейлер тёмного фэнтези с Орландо Блумом и Карой Делевинь

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Перед намеченной на конец месяца премьерой стриминговый сервис Amazon выпустил трейлер сериала «Карнивал Роу», посвящённый центральной паре — человеку-детективу Райкрофту Филострэту (Орландо Блум) и фее Виньет Стоунмосс (Кара Делевинь).

Неовикторианский детективный триллер, уже получивший продление на второй сезон, поведает о тяжкой жизни вынужденных иммигрантов — бежавших от войны волшебных существ — в населённом людьми Бурге. Обстановку в перенаселённом мегаполисе усложняет бродящий по улицам серийный убийца.

В сериале также снимаются Индира Варма, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси, Карла Кроум, Эндрю Гауэр, Джейми Харрис и другие. Режиссировал Пол Макгиган («Шерлок») по сценарию шоураннера Рене Эчеваррии («Тёмный ангел»). Среди исполнительных продюсеров числится Гильермо дель Торо, а за производством следит Legendary Television.

Восьмисерийный первый сезон выйдет 30 августа.