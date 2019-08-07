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«Карнивал Роу» — трейлер тёмного фэнтези с Орландо Блумом и Карой Делевинь

Перед намеченной на конец месяца премьерой стриминговый сервис Amazon выпустил трейлер сериала «Карнивал Роу», посвящённый центральной паре — человеку-детективу Райкрофту Филострэту (Орландо Блум) и фее Виньет Стоунмосс (Кара Делевинь).

Неовикторианский детективный триллер, уже получивший продление на второй сезон, поведает о тяжкой жизни вынужденных иммигрантов — бежавших от войны волшебных существ — в населённом людьми Бурге. Обстановку в перенаселённом мегаполисе усложняет бродящий по улицам серийный убийца.

В сериале также снимаются Индира Варма, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси, Карла Кроум, Эндрю Гауэр, Джейми Харрис и другие. Режиссировал Пол Макгиган («Шерлок») по сценарию шоураннера Рене Эчеваррии («Тёмный ангел»). Среди исполнительных продюсеров числится Гильермо дель Торо, а за производством следит Legendary Television.

Восьмисерийный первый сезон выйдет 30 августа.

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