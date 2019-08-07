Сериала Дональда Гловера «Атланта» продлён на четвёртый сезон

В рамках информационной панели пресс-тура TCA представители кабельного канала FX объявили, что завоевавший любовь зрителей и критиков комедийный сериал «Атланта» продлён на четвёртый сезон.

Прошлым летом сериал получил продление на третий сезон, и он до сих пор не вышел в эфир из-за слишком уж напряжённого рабочего графика его создателя и исполнителя главной роли Дональда Гловера. По заверениям FX, съёмки четвёртого сезона стартуют сразу же, как только завершатся съёмки третьего, а его начнут снимать следующей весной.

Главные герои музыкальной драмеди — братья из Атланты, мечтающие прославиться в мире рэп-культуры, заявить о себе на всю страну, доказав себе и остальным, что они чего-то стоят. Однако невзирая на общую цель, у парней различные взгляды на музыку и способы на ней заработать.

Помимо Гловера в сериале снимаются Брайан Тайри Генри, Лейкит Стэнфилд и Зази Битц. Шоураннером числится Пол Симмс («Девчонки», «Развод»); он также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Дональдом и Стивеном Гловерами, Дайян Макганигл и Хиро Мураем.