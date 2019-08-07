Алисия Сильверстоун вступила в «Клуб нянек» от Netflix

Потоковый сервис Netflix начал съёмки сериала по мотивам более чем 200-томной серии подростковых книг Энн М. Мартин «Клуб нянек» (The Baby-Sitters Club). И его актёрский состав только что пополнили Алисия Сильверстоун («Американка», «Бэтмен и Робин») и Марк Фойерстин («Побег», «Дорогой доктор»).

По сюжету девочки-подростки создают в городке «Клуб нянек» и зарабатывают на карманные расходы присмотром за детьми. В остальном же тринадцатилетняя Кристи Томас и её подруги живут обычной подростковой жизнью: дружат и влюбляются, ссорятся и мирятся, учатся и отдыхают, не обходится и без ситуаций с родителями.

Как раз одну из них — Элизабет Томас-Брюэр, маму Кристи — и сыграет Сильверстоун. А Фойерстину досталась партия Уотсона Брюэра — её любовного интереса. Пока без подробностей.

Первый десятисерийный сезон режиссирует Люсия Аньелло («Брод Сити»). Шоураннер — Рэйчел Шукерт («Блеск», «Супергёрл»). Исполнительным продюсером значится Майкл Де Лука («Нянь», «Пятьдесят оттенков серого»).