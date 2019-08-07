Наркодрама «Снегопад» продлена на четвёртый сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийная кокаиновая драма «Снегопад» получила от кабельного канала FX продление на четвёртый сезон. Сериал вернётся со свежими десятью эпизодами в следующем году.

Криминальная драма рассказывает о Лос-Анджелесе середины 80-х, когда жизнь мегаполиса навсегда изменила кокаиновая лихорадка. Городская полиция пытается сдерживать разрушительную наркоэпидемию, но задача практически невыполнима.

В сериале снимаются Картер Хадсон, Эрик Амадио, Демсон Идрис, Серхио Перис-Менчета, Эмили Риос и другие. Шоураннером выступает Дэйв Андрон («Правосудие»). Производством занимается FX Productions.