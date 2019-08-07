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Наркодрама «Снегопад» продлена на четвёртый сезон

Многосерийная кокаиновая драма «Снегопад» получила от кабельного канала FX продление на четвёртый сезон. Сериал вернётся со свежими десятью эпизодами в следующем году.

Криминальная драма рассказывает о Лос-Анджелесе середины 80-х, когда жизнь мегаполиса навсегда изменила кокаиновая лихорадка. Городская полиция пытается сдерживать разрушительную наркоэпидемию, но задача практически невыполнима.

В сериале снимаются Картер Хадсон, Эрик Амадио, Демсон Идрис, Серхио Перис-Менчета, Эмили Риос и другие. Шоураннером выступает Дэйв Андрон («Правосудие»). Производством занимается FX Productions.

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Темы
 
Снегопад
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