Кевин Конрой станет Бэтменом во плоти в кроссовере сериалов DC от The CW

Вы могли не видеть Кевина Конроя, но вы наверняка его слышали. Если, конечно, смотрели многочисленные анимации DC в оригинале. Вот уже почти 30 лет он является постоянным и, пожалуй, лучшим голосом Бэтмена в мультфильмах о Тёмном рыцаре — с вашего любимого мультсериала 90-х до недавней «Убийственной шутки» и далее по списку.

И вот наконец актёр воплотит лучшего детектива в мире не за кадром, а в кадре — Конрой сыграет Брюса Уэйна в самом масштабном кроссовере супергеройской телевселенной канала The CW «Кризис на бесконечных землях».

В едином порыве безумия сплетутся сериалы «Стрела», «Флэш», «Супергёрл», «Легенды завтрашнего дня» и «Бэтвумен». Уже известно, что в кроссовере появится Берт Уорд, сыгравший Робина в «Бэтмене» 60-х; Брэндон Рут снова наденет трико и плащ, как в «Возвращении Супермена»; Тайлер Хэклин вернётся к роли своего Супермена; обещают Тома «Смолвиля» Уэллинга; ожидается удар «Чёрной молнии» Кресса Уильямса; а Том Кавана, возможно, станет Парией — тем, кто призовёт супергероев к борьбе со злым Анти-Монитором (Ламоника Гарретт).

В комиксах одноимённое событие очистило мультивселенную DC от приставки «мульти» и многих изживших себя персонажей. На что решатся авторы «Стреловёрса», узнаем зимой: «Супергёрл» выходит 9 декабря, «Бэтвумен» — 10 декабря, «Флэш» — 11 декабря, «Стрела» и «Легенды завтрашнего дня» — 15 января 2020 года.