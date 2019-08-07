 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Культовый фантастический хоррор «Сквозь горизонт» станет сериалом Новости игр — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю Расизм и деятельность полиции — основные темы многосерийных «Хранителей» Hulu экранизирует «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Кевин Конрой станет Бэтменом во плоти в кроссовере сериалов DC от The CW

Вы могли не видеть Кевина Конроя, но вы наверняка его слышали. Если, конечно, смотрели многочисленные анимации DC в оригинале. Вот уже почти 30 лет он является постоянным и, пожалуй, лучшим голосом Бэтмена в мультфильмах о Тёмном рыцаре — с вашего любимого мультсериала 90-х до недавней «Убийственной шутки» и далее по списку.

И вот наконец актёр воплотит лучшего детектива в мире не за кадром, а в кадре — Конрой сыграет Брюса Уэйна в самом масштабном кроссовере супергеройской телевселенной канала The CW «Кризис на бесконечных землях».

В едином порыве безумия сплетутся сериалы «Стрела», «Флэш», «Супергёрл», «Легенды завтрашнего дня» и «Бэтвумен». Уже известно, что в кроссовере появится Берт Уорд, сыгравший Робина в «Бэтмене» 60-х; Брэндон Рут снова наденет трико и плащ, как в «Возвращении Супермена»; Тайлер Хэклин вернётся к роли своего Супермена; обещают Тома «Смолвиля» Уэллинга; ожидается удар «Чёрной молнии» Кресса Уильямса; а Том Кавана, возможно, станет Парией — тем, кто призовёт супергероев к борьбе со злым Анти-Монитором (Ламоника Гарретт).

В комиксах одноимённое событие очистило мультивселенную DC от приставки «мульти» и многих изживших себя персонажей. На что решатся авторы «Стреловёрса», узнаем зимой: «Супергёрл» выходит 9 декабря, «Бэтвумен» — 10 декабря, «Флэш» — 11 декабря, «Стрела» и «Легенды завтрашнего дня» — 15 января 2020 года.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Анимационная Тёмная лига справедливости
 
Сериалы Кевин Конрой станет Бэтменом во плоти в кроссовере сериалов DC от The CW

Тоже интересно

 
Кино «Т-34» — тизер-трейлер
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Логан: Росомаха»
 
Аниме Российский художник Илья Кувшинов стал дизайнером персонажей аниме «Призрак в доспехах: Комплекс одиночки 2045»
 
Телеовощи. Выпуск 285: Ушла эпоха
 
Кино «Лига справедливости» — кадры
 
Кино Премия «Оскар 2018» — победители и обсуждение церемонии в прямом эфире
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

18:00КГ играет: Hollow Knight, часть 8 (трансляция)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
СкороНоль кадров в секунду

Выйдут в августе

 
8 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
8 Чт20:00КГ играет: Nioh, часть 3 (трансляция)
9 Пт18:00КГ играет: Игровой коллаж №28 (трансляция)
9 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
9 ПтЕВА (аудио)
10 СбТелеовощи (аудио)
11 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
27Телеовощи – 295: Вечерний Урбант
 
40Ноль кадров в секунду – 275: Конструирование какахи
 
 
33Лазер-шоу «Три дебила» – 364: Наш ответ «Чернобылю» и развитие вселенной «Рокки»
 
5ЕВА – 331: Интро-аутро
 
41Телеовощи – 294: Космические извращенцы
 
16Ноль кадров в секунду – 274: Борода предназначения
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 363: Comic-Con 2019, «Король Лев» и «Бэтмен: Тихо!»
 
11ЕВА – 330: Чух-чух, чух-чух
 
12Телеовощи – 293: Сюткин вездесущий
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Разработчики The Outer Worlds рассказали об абсолютной свободе действийСексуальная андроид против зомби - новый мод добавил героиню NieR: Automata в ремейк Resident Evil 2Тамагочи-вампир и поддержка клавомышей на консолях - появились новые интересные детали Call of Duty: Modern WarfareБеги и прячься - состоялся релиз хоррора Silver Chains от якутских разработчиковНочные вылазки сталкеров, аномалии и взрывающаяся Дуга в новом тизере ChernobyLite

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru