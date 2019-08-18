Новые сериалы 19–25 августа

Премьера +

Showtime

История из 90-х расскажет о культе свободного предпринимательства и неутомимом стремлении одной женщины осуществить Американскую мечту. Оставшаяся без гроша в кармане и недавно овдовевшая работница аквапарка в Орландо по имени Кристал Джилл путём обмана и жульничества движется к вершине финансовой пирамиды «Основатели американской торговли», невзирая на то что этот многомиллиардный бизнес однажды уже разрушил её жизнь.