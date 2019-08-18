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Новые сериалы 19–25 августа

Многосерийная премьера на неделе всего одна — авантюрная драмеди «Становясь богом в Центральной Флориде» с Кирстен Данст. Вдобавок на малые экраны со свежими сезонами возвращаются культовая криминальная драма «Острые козырьки», спортивная драмеди «Игроки» Дуэйна Джонсона и подростковая драма «13 причин почему».

Вторник, 20 августа

 
Конец сезона2
FX
Поза Pose

драма

В ролях Доминик Джексон, Татьяна Маслани, Билли Портер, Эван Питерс, Джеймс ван Дер Бик, Кейт Мара

Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фалчук, Стивен Каналс

Второй сезон квир-драмы завершит десятый эпизод In My Heels. Кабельный канал FX в июне продлил сериал на третий сезон.

 
Конец сезона4
TNT
По волчьим законам Animal Kingdom

драма, криминал

В ролях Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Даниэлла Алонсо, Скотт Спидман, Бен Робсон

Создатель Джонатан Лиско

Четвёртый сезон криминальной драмы завершится тринадцатой серией Smurf. В июле кабельный канал TNT продлил проект на пятый сезон.

Видео

Вторник, 20 августа

 
Конец сезона4
TBS
В объезд The Detour

комедия

В ролях Джейсон Джонс, Натали Зиа, Эшли Герасимович, Лиам Кэрролл, Мэри Грилл, Даниэлла Пинеда

Создатель Джейсон Джонс, Саманта Би

Десятая серия под названием The Groom станет заключительной для четвёртого сезона комедии. Кабельный канал TBS пока не раскрывал планов на дальнейшую судьбу сериала.

Видео

Четверг, 22 августа

 
Конец сезона4
FX
Баскетс Baskets

комедия, драма

В ролях Зак Галифианакис, Малия Пайлс, Том Проктер, Крис Маклахлин, Лиана Мендоса, Брент Уолкер

Создатель Зак Галифианакис, Луи Си Кей, Джонатан Крисел

Четвёртый сезон комедийного сериала завершится десятой серией Moving On. Кабельный канал FX объявил, что текущий сезон станет для проекта последним.

Видео

Пятница, 23 августа

 
Сезон3
Netflix
13 причин почему 13 Reasons Why

драма

В ролях Кэтрин Лэнгфорд, Дилан Миннетт, Мишель Селена Анг, Алиша Боэ

Создатель Брайан Йорки

Экранизация одноимённого романа-бестселлера Джея Эшера. Главный герой — подросток Клэй Дженсен — пытается разгадать тайну самоубийства своей одноклассницы Ханны, в которую он был влюблён.

Второй и третий сезоны прослеживают цепочку не менее трагических событий, инициированных самоубийством школьницы. Её насильник убит, и власти городка пытаются разобраться, чьих это рук дело.

Видео

Воскресенье, 25 августа

 
Премьера+
Showtime
Становясь богом в Центральной Флориде On Becoming A God In Central Florida

комедия, драма

В ролях Кирстен Данст, Александр Скарсгард, Теодор Пеллерин, Мэл Родригес, Бет Дитто, Тед Левайн

Создатель Роберт Фанк, Мэтт Латски

История из 90-х расскажет о культе свободного предпринимательства и неутомимом стремлении одной женщины осуществить Американскую мечту. Оставшаяся без гроша в кармане и недавно овдовевшая работница аквапарка в Орландо по имени Кристал Джилл путём обмана и жульничества движется к вершине финансовой пирамиды «Основатели американской торговли», невзирая на то что этот многомиллиардный бизнес однажды уже разрушил её жизнь.

Видео

 
Сезон5
BBC Two
Острые козырьки Peaky Blinders

криминал, драма

В ролях Киллиан Мёрфи, Хелен Маккрори, Иддо Голдберг, Пол Андерсон, Софи Рандл, Джо Коул

Создатель Стивен Найт

События гангстерской семейной саги разворачиваются в период между мировыми войнами. В центре остросюжетной истории находится семейство Шелби из Бирмингема — гангстеров, решивших выбиться в люди, вывести бизнес из тени и добиться репутации добропорядочных граждан своей страны.

Видео

 
Сезон5
Showtime
Любовники The Affair

драма

В ролях Доминик Уэст, Рут Уилсон, Мора Тирни, Джулия Голден Теллес, Джошуа Джексон, Даррен Голдштейн

Создатель Сара Трим, Хагай Леви

Ной — учитель, муж, отец четверых детей. Он проводит лето на острове — в семейном поместье своей жены. Во время отдыха на пляже знакомится с Эллисон — замужней официанткой, недавно потерявшей ребёнка и не находящей себе места от горя. Их неожиданная связь вызывает боль и наслаждение одновременно, и разорвать её они не в силах.

Видео

 
Сезон5
HBO
Игроки Ballers

комедия, драма, спорт

В ролях Дуэйн Джонсон, Анабель Акоста, Хаким Коллендер, Антуан Харрис, Ариэль Кеббел, Кристофер де Стефано

Создатель Стивен Левинсон

В центре сюжета — шумный и блестящий мир профессионального американского футбола, в роскоши и интригах которого купаются и тонут как бывшие игроки, так и те, кто по сей день выходит на поле.

Видео

 
Сезон6
Starz
Власть в ночном городе Power

драма, криминал

В ролях Омари Хардвик, Лела Лорен, Нэтари Наутон, Джозеф Сикора, Энди Бин, Адам Хасс

Создатель Кортни Кемп

Джеймс Сейнт-Патрик по прозвищу «Призрак» — владелец одного из самых популярных клубов Нью-Йорка. Его жизнь складывается как нельзя лучше, у Сейнт-Патрика есть всё, о чём только можно мечтать. Однако ради этого ему приходится вести двойную жизнь: клуб служит прикрытием для торговли наркотиками. Однажды герой решает завязать с нелегальным бизнесом, но сделать это непросто, и под угрозой оказывается всё, что ему дорого.

 
Конец сезона2
CBS
Инстинкт Instinct

драма, криминал

В ролях Алан Камминг, Бояна Новакович, Навин Эндрюс, Дэниел Ингс, Джон Мейнири, Майкл Б. Сильвер

Создатель Майкл Рауч

Одиннадцатый эпизод Grey Matter станет заключительным для второго сезона и сериала — телеканал CBS на днях закрыл проект.

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