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Свежий постер и промо-арт сериала «Карнивал Роу»

Многосерийное тёмное фэнтези «Карнивал Роу» обзавелось свежим постером, прозрачно намекающим на присутствие в истории монстра внушительных размеров, а также промо-артом с кратким досье на основных персонажей истории.

Мрачный детективный триллер рассказывает о крайне сложной жизни вынужденных иммигрантов — бежавших от войны волшебных существ — в населённом людьми Бурге. Обстановку в перенаселённом мегаполисе усложняет бродящий по улицам серийный убийца, за которым по пятам идёт детектив Райкрофт Филострэт.

В сериале потокового сервиса Amazon снимаются Орландо Блум, Кара Делевинь, Индира Варма, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси, Карла Кроум, Эндрю Гауэр, Джейми Харрис и другие. Первый сезон снял Пол Макгиган («Шерлок»), сценарий написал шоураннер Рене Эчеваррия («Тёмный ангел»). В исполнительных продюсерах — Гильермо дель Торо. Производство курирует Legendary Television.

Восьмисерийный первый сезон выходит 30 августа.

Постеры сериала «Карнивал Роу»

Промо-арт:

Промо-арт сериала «Карнивал Роу» Промо-арт сериала «Карнивал Роу» Промо-арт сериала «Карнивал Роу» Промо-арт сериала «Карнивал Роу»
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