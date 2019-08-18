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«Пацаны» — ещё один кадр со съёмок второго сезона

Съёмки второго сезона ставшего безусловным хитом Amazon безбашенно-кровавого экшена «Пацаны» в самом разгаре — очередным фото с площадки поделился Карл Урбан, и приятно видеть, что Билли Бутчер остаётся верен себе.

Промо-арт сериала «Пацаны»

А тем временем шоураннер проекта Эрик Крипке вместе с его продюсерами Сетом Рогеном и Эваном Голбергом уже вовсю нахваливают продолжение, делая и без того томительное ожидание зрителей ещё более мучительным — новые эпизоды выйдут не раньше, чем через год.

К своим ролям помимо Урбана вернутся Джек Куэйд, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд и Нэйтан Митчелл. Кроме того, к ним должна присоединится Ая Кэш («Ты — воплощение порока»), которой прочат роль главного злодея — нацистского суперсолдата Stormfront.

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