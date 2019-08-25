Новые сериалы 26 августа — 1 сентября

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События неовикторианского детективного нуара разворачиваются в мегаполисе, где люди вынуждены уживаться с различными сказочными существами, бежавшими в город из объятых войной родных земель. Напряжение между коренными жителями и иммигрантами растёт, грозя печальными последствиями. И как будто мало этих бед, по городским улицам безнаказанно расхаживает серийный убийца; но власти уже открыли на него охоту.