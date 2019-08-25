Новые сериалы 26 августа — 1 сентября

В ближайшие семь дней зрителей ждут сразу две многообещающие многосерийные премьеры из мира фэнтези. Потоковый сервис Amazon выкатит полный первый сезон «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь, а стриминговый сервис Netflix покажет первый сезон «Тёмного кристалла: Эры сопротивления» — многосерийного приквела культового кукольного фэнтези Джима Хенсона.
Среда, 28 августа
драма
В ролях Кевин Костнер, Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер
Создатель Тейлор Шеридан
Десятый эпизод Sins of the Father завершит второй сезон остросюжетной драмы с Кевином Костнером, в июне продлённой каналом Paramount а третий сезон.
драма
В ролях Саманта Мортон, Джессика Браун-Финдли, Лесли Мэнвилл, Алекса Дейвис, Рори Флек Бирн, Поппи Корби-Туч
Создатель Мойра Буффини, Элисон Ньюман
Третий сезон костюмированной драмы о куртизанках завершится восьмым эпизодом. Потоковый сервис Hulu пока не сообщал о своих дальнейших планах на проект.
Пятница, 30 августа
драма, фэнтези, триллер, детектив
В ролях Орландо Блум, Кара Делевинь, Индира Варма, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси, Карла Кроум
Создатель Рене Эчеваррия
События неовикторианского детективного нуара разворачиваются в мегаполисе, где люди вынуждены уживаться с различными сказочными существами, бежавшими в город из объятых войной родных земель. Напряжение между коренными жителями и иммигрантами растёт, грозя печальными последствиями. И как будто мало этих бед, по городским улицам безнаказанно расхаживает серийный убийца; но власти уже открыли на него охоту.
фэнтези
В ролях Тэрон Эджертон, Аня Тейлор-Джой, Натали Эммануэль, Хелена Бонем Картер, Тоби Джонс, Алисия Викандер
Создатель Джеффри Аддисс, Уилл Мэтьюз
События сериала разворачиваются задолго до событий полнометражного оригинала. Планета Тра умирает, питающий её могущественный кристалл истины отравлен коварными скекси, и эта отрава расползается по землям, грозя уничтожить всё живое. Трое гелфлингов — Риан, Бреа и Дит — раскрывают ужасающую тайну могущества скекси и отправляются в эпическое путешествие, чтобы разжечь пламя восстания и спасти мир.