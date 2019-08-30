«Остаться в живых» от Netflix: официальный трейлер сериала «Остров»

Для всех ностальгирующих по культовому сериалу «Остаться в живых», безвременно покинувшему нас почти 10 лет назад, потоковый сервис Netflix снял нечто вполне отчётливо похожее на детище Дж.Дж. Абрамса — научно-фантастический триллер «Остров».

Десять незнакомцев приходят в себя на необитаемом тропическом острове, полностью изолированные от окружающего мира и не помнят, как там оказались. Однако постепенно к ним начинают возвращаться воспоминания о том, что они лишь игрушки в чьих-то руках, и их нахождение на острове — некий тест, а единственный способ победы — выживание.

Главные роли исполняют Натали Мартинез, Кейт Босворт, Алекс Петтифер, Сибилла Дин, Кота Эберхарт, Брюс Макгилл, Энтони Ли Седина, Рональд Пит, Кайл Шмид, Мишель Вентимилья и Жиль Джиари.

Премьера 7-серийного первого сезона намечена на 12 сентября.