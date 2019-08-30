 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Новости аниме — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 279 в прямом эфире Съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби начнутся в следующем году Киновселенная Marvel лишилась «Человека-паука» из-за жадности Sony Чёрная комедия «Уэйн» от авторов «Дэдпула» не получит продления на YouTube
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Остаться в живых» от Netflix: официальный трейлер сериала «Остров»

Для всех ностальгирующих по культовому сериалу «Остаться в живых», безвременно покинувшему нас почти 10 лет назад, потоковый сервис Netflix снял нечто вполне отчётливо похожее на детище Дж.Дж. Абрамса — научно-фантастический триллер «Остров».

Десять незнакомцев приходят в себя на необитаемом тропическом острове, полностью изолированные от окружающего мира и не помнят, как там оказались. Однако постепенно к ним начинают возвращаться воспоминания о том, что они лишь игрушки в чьих-то руках, и их нахождение на острове — некий тест, а единственный способ победы — выживание.

Главные роли исполняют Натали Мартинез, Кейт Босворт, Алекс Петтифер, Сибилла Дин, Кота Эберхарт, Брюс Макгилл, Энтони Ли Седина, Рональд Пит, Кайл Шмид, Мишель Вентимилья и Жиль Джиари.

Премьера 7-серийного первого сезона намечена на 12 сентября.

1 Обсудить
Темы
 
Остров
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Остров» — трейлер и дата выхода фантастического триллера
 
«Остаться в живых» от Netflix: официальный трейлер сериала «Остров»

Тоже интересно

 
Кино Бен Аффлек почувствовал, что киновселенная DC наконец-то заработала
 
Генри Кавилл в образе Геральта из сериала «Ведьмак»
 
Кино «Чёрная Пантера» — трейлер и постер
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 244: Вселенная «Чужих»
 
Кино Студия Universal открыла «Тёмную вселенную»
 
Аниме Новое аниме зимы 2017 года
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороЕВА (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Выйдут в августе

31 СбТелеовощи (аудио)

Выйдут в сентябре

1 ВсТелеовощи (видео)
1 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
3 Вт21:45ЕВА (трансляция)
4 СрНоль кадров в секунду (аудио)
4 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
5 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
 
9ЕВА
 
 
6Ноль кадров в секунду
 
 
11Телеовощи – 298: Смешные домогательства
 
10Ноль кадров в секунду – 278: Встроенный еврейчик
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 367: Новые сериалы, казаки в Асгарде и суть «Звёздных войн»
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 91: Gamescom Opening Night Live
 
10ЕВА
 
20Телеовощи – 297: Не обманул, а передумал
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 366: Наследие студии Fox и Аквамен против
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Смотрим новый геймплей Cyberpunk 2077 в прямом эфире (сегодня в 21:00 по московскому времени)Путешествие по красочному миру в новом видео Trine 4: The Nightmare PrinceКапитан Америка жестко расправляется с врагами в новом видео Marvel's Avengers. Модельки супергероев похорошелиНовый "Мор" продолжат поддерживать, несмотря на его финансовый провал. Анонсировано сюжетное дополнение Marble NestДизайнер Байонетты нарисовала праздничную иллюстрацию по случаю запуска стильного экшена Astral Chain
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru