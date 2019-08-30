Сценаристы «Люцифера» раскрыли название премьерного эпизода финального сезона

Летом потоковый сервис Netflix успел продлить «Люцифера» на пятый сезон, объявить его финальным и накинуть заключительной главе пять дополнительных эпизодов. Всё сделано для того, чтобы достойно проводить мистический процедурал как положено и не сильно расстроить его многочисленных поклонников.

Шоураннеры проекта, всячески благодарившие потоковый сервис за проявленную щедрость, всё это время прилежно трудились над сценарием и теперь хвастаются наработками, а заодно дразнят фанатов названием премьерного эпизода пятого сезона.

Официальный твиттер-аккаунт сценарной комнаты сериала опубликовал фото с кое-какой информацией о первой серии.

Эпизод, написанный Джейсоном Нином («Пространство»), получил название Really Sad Devil Guy и будет срежиссирован Иглом Эгилссоном («Готэм»). Портал TVLine сообщает, что производственный процесс стартует 6 сентября, а конечный продукт почти наверняка можно будет увидеть в следующем году.

Мистический процедурал Илди Модрович и Джо Хендерсона по одноимённому комиксу Нила Геймана рассказывает о Люцифере Морнингстаре (Том Эллис), сбежавшем из родного ада в Лос-Анджелес. Тут король пекла открыл ночной клуб, нечаянно влюбился в детектива полиции и теперь помогает ей в расследованиях. Правда, земным увлечениям не суждено заставить Люцифера забыть, кто он есть на самом деле.