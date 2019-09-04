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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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«Новобранец» — трейлер и промо-фото второго сезона драмеди с Натаном Филлионом

Уже 29 сентября на канале ABC стартует второй сезон полицейской драмы «Новобранец» с Натаном Филлионом. По такому случаю издание EW эксклюзивно поделилось трейлером и фото героев сериала.

Основанная на реальных событиях драмеди продолжит рассказ о Джоне Нолане (Филлион) — старейшем новобранце в истории лос-анджелесской полиции. Второй сезон продолжится с того места, на котором сериал оставил взволнованных зрителей, — борьбы с террористами и вирусным оружием. Окружённый коллегами, которые младше него на 20 лет, главный герой будет старательно оканчивать вторые полгода курса молодого бойца, бороться с преступниками, заводить отношения и пытаться решить для себя, каким копом он намерен стать.

К своим ролям также вернутся Алисса Диас, Ричард Т. Джонс, Эрик Винтер, Титус Макин и Мелисса О’Нил. На групповом фото заметно отсутствие Эфтон Уильямсон, покинувшей проект после обвинения ею нескольких членов съёмочной группы в домогательствах.

Промо-арт сериала «Новобранец»

Вдоволь налюбоваться Филлионом и другими актёрами можно на сольных портретах:

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Промо-арт сериала «Новобранец»
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Темы
 
Видео Новобранец
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