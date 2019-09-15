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Первоисточник: www.bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
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В «Отель „Континенталь“» по миру «Джона Уика» записалась сценаристка «Проповедника»

Криминальный экшен «Отель „Континенталь“» — многосерийный спин-офф киносерии «Джон Уик» — на днях пополнил свою творческую команду за счёт сценаристки Сьюзен Харвитц Андерсон, работавшей над «Проповедником» и «Тиком».

Новость об официальном зачислении в сценарный коллектив проекта Арнесон сообщила в своём твиттере.

Во вселенной Джона Уика международная сеть отелей «Континенталь» обслуживает наёмных убийц при условии, что никто из постояльцев не возьмётся исполнять заказ на территории гостиницы. Многосерийный приквел поведает о скрытой от посторонних глаз «внутренней кухне» фешенебельного пристанища элитных киллеров и познакомит публику с новыми персонажами — обитателями смертельно опасного мира крутых наёмников.

Исполнительными продюсерами сериала выступают коллеги по кинофранчайзу Киану Ривз, режиссёр Чад Стахелски и сценарист Дерек Кольстад, а также Дэвид Литч. Шоураннером и основным сценаристом числится Крис Коллинз, а Стахелски планировал снять первый эпизод. Производство курирует Lionsgate TV. Премьеру обещают не раньше конца 2021 года.

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Темы
 
Отель „Континенталь“
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Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в сентябре

17 Вт21:45ЕВА (трансляция)
18 СрНоль кадров в секунду (аудио)
18 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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20 ПтЕВА (аудио)
20 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
21 СбТелеовощи (аудио)
22 ВсТелеовощи (видео)
22 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
5Телеовощи – 301: Самый хитрожопый утёнок
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 370: Стерильное «Оно 2» и комиксы для дебилов
 
13Ноль кадров в секунду – 281: Посыл
 
12Телеовощи – 300: Настоящий подкаст о сериалах
 
9ЕВА – 337: Няши не умеют предохраняться
 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
47Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
 
11ЕВА – 336: Промаринованные
 
10Телеовощи – 299: Выпуск 299: Куст всему виной
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
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