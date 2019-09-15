В «Отель „Континенталь“» по миру «Джона Уика» записалась сценаристка «Проповедника»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Криминальный экшен «Отель „Континенталь“» — многосерийный спин-офф киносерии «Джон Уик» — на днях пополнил свою творческую команду за счёт сценаристки Сьюзен Харвитц Андерсон, работавшей над «Проповедником» и «Тиком».

Новость об официальном зачислении в сценарный коллектив проекта Арнесон сообщила в своём твиттере.

Во вселенной Джона Уика международная сеть отелей «Континенталь» обслуживает наёмных убийц при условии, что никто из постояльцев не возьмётся исполнять заказ на территории гостиницы. Многосерийный приквел поведает о скрытой от посторонних глаз «внутренней кухне» фешенебельного пристанища элитных киллеров и познакомит публику с новыми персонажами — обитателями смертельно опасного мира крутых наёмников.

Исполнительными продюсерами сериала выступают коллеги по кинофранчайзу Киану Ривз, режиссёр Чад Стахелски и сценарист Дерек Кольстад, а также Дэвид Литч. Шоураннером и основным сценаристом числится Крис Коллинз, а Стахелски планировал снять первый эпизод. Производство курирует Lionsgate TV. Премьеру обещают не раньше конца 2021 года.