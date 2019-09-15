Новости сериалов — лучшее за неделю

«Смотри» — трейлер фантастического эпика с Джейсоном Момоа — с претензией на масштабность.

Netflix раскрыл дату выхода «Ведьмака» — раньше времени и, возможно, неточную.

Ричард Дормер сыграет Сэма Ваймса, а Джо Итон-Кент — небинарного констебля в экранизации «Стражи» Терри Пратчетта — кажется, нас ждёт гном, не признающий себя ни женщиной, ни мужчиной.

Lucasfilm может решиться на сериал про Дарта Вейдера — не исключено участие Хейдена Кристенсена.

HBO задумал приквел «Игры престолов» по роману Джорджа Мартина «Пламя и кровь» — собираются рассказывать о славном правлении Таргариенов.

Экранизация «Противостояния» Стивена Кинга обрела своего Рэндалла Флэгга — роль отхватил Александр Скарсгард.

Хейли Стайнфелд может стать преемницей Клинта Бартона в сериале «Соколиный глаз» — актриса ведёт переговоры об участии в проекте.

«Дублинские убийства» — трейлер мрачного детективного триллера — расследование ритуальных убийств и побег от собственных демонов.

Первый кадр из финального сезона сериала «Сверхъестественное» — братья Винчестеры готовятся к финальному противостоянию.