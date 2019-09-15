Новости сериалов — лучшее за неделю

«Смотри» — трейлер фантастического эпика с Джейсоном Момоа — с претензией на масштабность.
Netflix раскрыл дату выхода «Ведьмака» — раньше времени и, возможно, неточную.
Ричард Дормер сыграет Сэма Ваймса, а Джо Итон-Кент — небинарного констебля в экранизации «Стражи» Терри Пратчетта — кажется, нас ждёт гном, не признающий себя ни женщиной, ни мужчиной.
Lucasfilm может решиться на сериал про Дарта Вейдера — не исключено участие Хейдена Кристенсена.
HBO задумал приквел «Игры престолов» по роману Джорджа Мартина «Пламя и кровь» — собираются рассказывать о славном правлении Таргариенов.
Экранизация «Противостояния» Стивена Кинга обрела своего Рэндалла Флэгга — роль отхватил Александр Скарсгард.
Хейли Стайнфелд может стать преемницей Клинта Бартона в сериале «Соколиный глаз» — актриса ведёт переговоры об участии в проекте.
«Дублинские убийства» — трейлер мрачного детективного триллера — расследование ритуальных убийств и побег от собственных демонов.
Первый кадр из финального сезона сериала «Сверхъестественное» — братья Винчестеры готовятся к финальному противостоянию.
Объявлена дата запуска и цена подписки на Apple TV+ — плата относительно скромная, а запуститься успевают до старта DIsney+.