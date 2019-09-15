Новые сериалы 16–22 сентября

Впереди последняя спокойная неделя перед началом традиционного телевизионного сезона. Премьера всего одна — международная детективная драма «Криминал» от потокового сервиса Netflix, куда также вернётся со второй половиной первого сезона анимационная комедия «Разочарование». Вдобавок на кабельном канале FX стартует девятый сезон «Американской истории ужасов» с подзаголовком «1984».

Среда, 18 сентября

Сезон 9 FX Американская история ужасов American Horror Story драма В ролях Конни Бриттон, Дилан Макдермотт, Таисса Фармига, Эван Питерс, Дэнис О’Харе, Джессика Лэнг Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак Телеглава с подзаголовком «1984», вдохновлённая культовыми хоррор-франчайзами «Хэллоуин» и «Пятница, 13-е», судя по пестрящему отсылками трейлеру, будет придерживаться классической формулы, где присутствуют веселящиеся подростки разной степени испорченности, приятное поначалу место отдыха и сбежавший из-под присмотра психопат-убийца. Видео

Конец сезона 1 USA Network Пирсон Pearson драма В ролях Джина Торрес, Изабель Арраиса, Элай Гори, Саймон Кассианидис, Бетани Джои Ленц, Шантель Райли Создатель Дэниел Аркин, Аарон Корш Первый сезон юридической драмы — спин-оффа небезызвестных ««Форс-мажоров»» — завершится десятой серией The Fixer. Кабельный канал USA Network пока не сообщал, что будет делать с сериалом дальше. Видео

Пятница, 20 сентября

Премьера + Netflix Криминал Criminal детектив, драма В ролях Дэвид Теннант, Хейли Этвелл, Инма Куэста, Нина Хосс, Сара Жиродо, Дениз Арора Создатель Джордж Кэй, Джим Филд Смит 12 эпизодов поделены между четырьмя странами: Франция, Германия, Испания и Великобритания. За сценарий, режиссуру и актёрский состав каждой части отвечают представители соответствующих держав, а сами серии будут идти на национальном языке. Видео

Сезон 1 Netflix Разочарование Disenchantment анимационный, комедия, фэнтези В ролях Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш Создатель Мэтт Гроунинг События разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где обитают сильно пьющая молодая принцесса Бин, её личный демон Люси и неизменный компаньон по злоключениям — сварливый эльф Эльфо. Путешествующая по стране троица встретит на своём пути огров, фей, гарпий, чертей, троллей, морских чудовищ и множество самых обыкновенных дураков. Видео

Конец сезона 5 Syfy Киллджойс Killjoys научная фантастика, приключения В ролях Том Эллисон, Тамсен Макдонаф, Аарон Эшмор, Роб Стюарт, Ханна Джон-Кэймен, Люк Макфарлейн Создатель Мишель Ловретта Десятый эпизод с красноречивым подзаголовком Last Dance станет заключительным для пятого сезона и сериала. Видео

Суббота, 21 сентября