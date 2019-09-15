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Новые сериалы 16–22 сентября

Впереди последняя спокойная неделя перед началом традиционного телевизионного сезона. Премьера всего одна — международная детективная драма «Криминал» от потокового сервиса Netflix, куда также вернётся со второй половиной первого сезона анимационная комедия «Разочарование». Вдобавок на кабельном канале FX стартует девятый сезон «Американской истории ужасов» с подзаголовком «1984».

Среда, 18 сентября

 
Сезон9
FX
Американская история ужасов American Horror Story

драма

В ролях Конни Бриттон, Дилан Макдермотт, Таисса Фармига, Эван Питерс, Дэнис О’Харе, Джессика Лэнг

Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак

Телеглава с подзаголовком «1984», вдохновлённая культовыми хоррор-франчайзами «Хэллоуин» и «Пятница, 13-е», судя по пестрящему отсылками трейлеру, будет придерживаться классической формулы, где присутствуют веселящиеся подростки разной степени испорченности, приятное поначалу место отдыха и сбежавший из-под присмотра психопат-убийца.

Видео

 
Конец сезона1
USA Network
Пирсон Pearson

драма

В ролях Джина Торрес, Изабель Арраиса, Элай Гори, Саймон Кассианидис, Бетани Джои Ленц, Шантель Райли

Создатель Дэниел Аркин, Аарон Корш

Первый сезон юридической драмы — спин-оффа небезызвестных ««Форс-мажоров»» — завершится десятой серией The Fixer. Кабельный канал USA Network пока не сообщал, что будет делать с сериалом дальше.

Видео

Пятница, 20 сентября

 
Премьера+
Netflix
Криминал Criminal

детектив, драма

В ролях Дэвид Теннант, Хейли Этвелл, Инма Куэста, Нина Хосс, Сара Жиродо, Дениз Арора

Создатель Джордж Кэй, Джим Филд Смит

12 эпизодов поделены между четырьмя странами: Франция, Германия, Испания и Великобритания. За сценарий, режиссуру и актёрский состав каждой части отвечают представители соответствующих держав, а сами серии будут идти на национальном языке.

Видео

 
Сезон1
Netflix
Разочарование Disenchantment

анимационный, комедия, фэнтези

В ролях Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш

Создатель Мэтт Гроунинг

События разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где обитают сильно пьющая молодая принцесса Бин, её личный демон Люси и неизменный компаньон по злоключениям — сварливый эльф Эльфо. Путешествующая по стране троица встретит на своём пути огров, фей, гарпий, чертей, троллей, морских чудовищ и множество самых обыкновенных дураков.

Видео

 
Конец сезона5
Syfy
Киллджойс Killjoys

научная фантастика, приключения

В ролях Том Эллисон, Тамсен Макдонаф, Аарон Эшмор, Роб Стюарт, Ханна Джон-Кэймен, Люк Макфарлейн

Создатель Мишель Ловретта

Десятый эпизод с красноречивым подзаголовком Last Dance станет заключительным для пятого сезона и сериала.

Видео

Суббота, 21 сентября

 
Конец сезона5
BBC Two
Острые козырьки Peaky Blinders

криминал, драма

В ролях Киллиан Мёрфи, Хелен Маккрори, Иддо Голдберг, Пол Андерсон, Софи Рандл, Джо Коул

Создатель Стивен Найт

Пятый сезон бирмингемской криминальной драмы Стивена Найта завершит шестая серия под названием Mr Jones. Канал BBC почти наверняка продлит сериал на шестой сезон.

Видео

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Выйдут в сентябре

16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 Вт21:45ЕВА (трансляция)
18 СрНоль кадров в секунду (аудио)
18 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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20 ПтЕВА (аудио)
20 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
21 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
5Телеовощи – 301: Самый хитрожопый утёнок
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 370: Стерильное «Оно 2» и комиксы для дебилов
 
13Ноль кадров в секунду – 281: Посыл
 
12Телеовощи – 300: Настоящий подкаст о сериалах
 
9ЕВА – 337: Няши не умеют предохраняться
 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
47Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
 
11ЕВА – 336: Промаринованные
 
10Телеовощи – 299: Выпуск 299: Куст всему виной
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
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