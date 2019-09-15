Новые сериалы 16–22 сентября

Впереди последняя спокойная неделя перед началом традиционного телевизионного сезона. Премьера всего одна — международная детективная драма «Криминал» от потокового сервиса Netflix, куда также вернётся со второй половиной первого сезона анимационная комедия «Разочарование». Вдобавок на кабельном канале FX стартует девятый сезон «Американской истории ужасов» с подзаголовком «1984».
Среда, 18 сентября
драма
В ролях Конни Бриттон, Дилан Макдермотт, Таисса Фармига, Эван Питерс, Дэнис О’Харе, Джессика Лэнг
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак
Телеглава с подзаголовком «1984», вдохновлённая культовыми хоррор-франчайзами «Хэллоуин» и «Пятница, 13-е», судя по пестрящему отсылками трейлеру, будет придерживаться классической формулы, где присутствуют веселящиеся подростки разной степени испорченности, приятное поначалу место отдыха и сбежавший из-под присмотра психопат-убийца.
драма
В ролях Джина Торрес, Изабель Арраиса, Элай Гори, Саймон Кассианидис, Бетани Джои Ленц, Шантель Райли
Создатель Дэниел Аркин, Аарон Корш
Первый сезон юридической драмы — спин-оффа небезызвестных ««Форс-мажоров»» — завершится десятой серией The Fixer. Кабельный канал USA Network пока не сообщал, что будет делать с сериалом дальше.
Пятница, 20 сентября
детектив, драма
В ролях Дэвид Теннант, Хейли Этвелл, Инма Куэста, Нина Хосс, Сара Жиродо, Дениз Арора
Создатель Джордж Кэй, Джим Филд Смит
12 эпизодов поделены между четырьмя странами: Франция, Германия, Испания и Великобритания. За сценарий, режиссуру и актёрский состав каждой части отвечают представители соответствующих держав, а сами серии будут идти на национальном языке.
анимационный, комедия, фэнтези
В ролях Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш
Создатель Мэтт Гроунинг
События разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где обитают сильно пьющая молодая принцесса Бин, её личный демон Люси и неизменный компаньон по злоключениям — сварливый эльф Эльфо. Путешествующая по стране троица встретит на своём пути огров, фей, гарпий, чертей, троллей, морских чудовищ и множество самых обыкновенных дураков.
научная фантастика, приключения
В ролях Том Эллисон, Тамсен Макдонаф, Аарон Эшмор, Роб Стюарт, Ханна Джон-Кэймен, Люк Макфарлейн
Создатель Мишель Ловретта
Десятый эпизод с красноречивым подзаголовком Last Dance станет заключительным для пятого сезона и сериала.
Суббота, 21 сентября
криминал, драма
В ролях Киллиан Мёрфи, Хелен Маккрори, Иддо Голдберг, Пол Андерсон, Софи Рандл, Джо Коул
Создатель Стивен Найт
Пятый сезон бирмингемской криминальной драмы Стивена Найта завершит шестая серия под названием Mr Jones. Канал BBC почти наверняка продлит сериал на шестой сезон.