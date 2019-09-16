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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Showtime отказался от сериала по вселенной «Хроники убийцы короля»

Позапрошлой осенью многосерийный приквел книжного цикла Патрика Ротфуса «Хроники убийцы короля» закрепился на Showtime, а этим летом шоураннер проекта Джон Роджерс («Библиотекари») сообщил, что дописал сценарий пилотного эпизода. Нынче же выяснилось, что кабельный канал отказался от сериала, и теперь ему подыскивают другой дом. Говорят, Apple изъявил желание взглянуть на сценарий.

Фэнтези рассказывает о прославленном герое и музыканте Квоуте, посвятившем свою жизнь поискам и уничтожению убийц своей семьи. События сериала разворачиваются во временах, предшествующих сюжету трилогии. Это рассказ о приключениях двух музыкантов, развлекающих публику балладами и странствующих по Темеранту — миру, полному таинственных мест и смертельно опасных тёмных сил.

Роджерс также выступает исполнительным продюсером сериала наряду с Ротфусом, композитором проекта Лин-Мануэлем Мирандой, Робертом Лоуренсом («Крепкий орешек 3») и Дженнифер Курт («Игрок»). За производство отвечает Lionsgate TV.

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