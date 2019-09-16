Showtime отказался от сериала по вселенной «Хроники убийцы короля»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Позапрошлой осенью многосерийный приквел книжного цикла Патрика Ротфуса «Хроники убийцы короля» закрепился на Showtime, а этим летом шоураннер проекта Джон Роджерс («Библиотекари») сообщил, что дописал сценарий пилотного эпизода. Нынче же выяснилось, что кабельный канал отказался от сериала, и теперь ему подыскивают другой дом. Говорят, Apple изъявил желание взглянуть на сценарий.

Фэнтези рассказывает о прославленном герое и музыканте Квоуте, посвятившем свою жизнь поискам и уничтожению убийц своей семьи. События сериала разворачиваются во временах, предшествующих сюжету трилогии. Это рассказ о приключениях двух музыкантов, развлекающих публику балладами и странствующих по Темеранту — миру, полному таинственных мест и смертельно опасных тёмных сил.

Роджерс также выступает исполнительным продюсером сериала наряду с Ротфусом, композитором проекта Лин-Мануэлем Мирандой, Робертом Лоуренсом («Крепкий орешек 3») и Дженнифер Курт («Игрок»). За производство отвечает Lionsgate TV.