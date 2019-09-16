Пол Радд против Пола Радда в трейлере комедии «Жить с самим собой»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix выкатил трейлер восьмисерийной экзистенциальной комедии «Жить с самим собой» с Полом Раддом в главных ролях. Премьера сериала состоится 18 октября.

Страдающий от усталости и стресса Майлз Эллиот (Радд) в отчаянии берётся испробовать новый подход к решению психологических проблем. Однако вместо избавления от невзгод получает дополнительную головную боль: инновационная методика заменяет пациента его усовершенствованной версией. Майлз 2.0 (опять же Радд) попросту крадёт жизнь своего прототипа, отбирая всё, что ему дорого. Так протагонист приходит к пониманию прописной истины: худший враг человека — это он сам.

Создателем, шоураннером и сценаристом сериала выступает Тимоти Гринберг («В объезд»), режиссируют Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис — коллеги по «Битве полов».