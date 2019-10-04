«Расправа» — тизер-трейлер неонуара о женщине на тропе войны

Потоковый сервис Hulu выпустил стильный тизер-трейлер многосерийного неонуара «Расправа» с Эбигейл Спенсер («Вне времени») в роли роковой женщины, выносившей план беспощадной мести. Премьера сериала состоится 6 декабря.

Кэтрин Хэрлоу (Спенсер), искалеченная и брошенная умирать родным братом и его бандой, сумела выкарабкаться и начать новую жизнь под именем Дорис Дири. Но спустя несколько лет женщина оказывается на грани разоблачения. Вынужденная отправиться спасать давно исчезнувшую племянницу из цепких лап той самой банды, Дорис готовится мстить своим несостоявшимся убийцам.

В сериале также снимаются Родриго Санторо («Мир Дикого Запада»), Мена Массуд («Аладдин»), Рон Перлман («Сыны анархии»), Мэдисон Девенпорт («Острые предметы»), Риз Уэйкфилд («Настоящий детектив»), Давид Дастмалчян («Тёмный рыцарь»), Уильям Эрл Браун («Дедвуд») и Гилберт Овуор. Сценарий написал создатель сериала Джош Корбин («Стартап»), за режиссуру отвечает Джонатан ван Тюллекен («Отбросы»).