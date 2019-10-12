Шоураннер третьего сезона «Сорвиголовы» возглавил продолжение «Карнивал Роу»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийное тёмное фэнтези «Карнивал Роу» обзавелось продлением ещё до своей премьеры, в июле. Зрителям сериал в целом понравился, а вот критиков не слишком впечатлил (57% одобрения на «Томатах»). Возможно, поэтому проект сменил шоураннера, и во втором сезоне за сериалом вместо Марка Гуггенхайма («Стрела») будет присматривать Эрик Олесон («Сорвиголова»).

Из проекта также выбыл автор идеи и оригинального сценария A Killing on Carnival Row Трэвис Бичем («Тихоокеанский рубеж»). Говорят, всему виной творческие разногласия, и решение о расставании было обоюдным.

Мрачный детективный триллер повествует о тяжкой судьбине вынужденных иммигрантов — бежавших от войны волшебных существ — в городе людей Бурге. Обстановку в перенаселённом мегаполисе усложняет разгуливающий по улицам маньяк, за которым по пятам идёт детектив Райкрофт Филострэт — ветеран отгремевшей войны и человек с тайной за плечами.

В сериале снимаются Орландо Блум, Кара Делевинь, Индира Варма, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси, Карла Кроум, Эндрю Гауэр, Джейми Харрис и другие. Первый сезон снял Пол Макгиган («Шерлок») по сценарию второго шоураннера Рене Эчеваррии («Тёмный ангел»).