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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Шоураннер третьего сезона «Сорвиголовы» возглавил продолжение «Карнивал Роу»

Многосерийное тёмное фэнтези «Карнивал Роу» обзавелось продлением ещё до своей премьеры, в июле. Зрителям сериал в целом понравился, а вот критиков не слишком впечатлил (57% одобрения на «Томатах»). Возможно, поэтому проект сменил шоураннера, и во втором сезоне за сериалом вместо Марка Гуггенхайма («Стрела») будет присматривать Эрик Олесон («Сорвиголова»).

Из проекта также выбыл автор идеи и оригинального сценария A Killing on Carnival Row Трэвис Бичем («Тихоокеанский рубеж»). Говорят, всему виной творческие разногласия, и решение о расставании было обоюдным.

Мрачный детективный триллер повествует о тяжкой судьбине вынужденных иммигрантов — бежавших от войны волшебных существ — в городе людей Бурге. Обстановку в перенаселённом мегаполисе усложняет разгуливающий по улицам маньяк, за которым по пятам идёт детектив Райкрофт Филострэт — ветеран отгремевшей войны и человек с тайной за плечами.

В сериале снимаются Орландо Блум, Кара Делевинь, Индира Варма, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси, Карла Кроум, Эндрю Гауэр, Джейми Харрис и другие. Первый сезон снял Пол Макгиган («Шерлок») по сценарию второго шоураннера Рене Эчеваррии («Тёмный ангел»).

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Карнивал Роу
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