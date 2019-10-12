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В многосерийный приквел «Властелина колец» активно набирают актёров и массовку

Следящие за новостями зрители в курсе, что кастинг в сериал-приквел «Властелина колец» начался несколько месяцев назад и что актёрский состав уже пополнили Маркелла Кавена и Уилл Поултер, которые сыграют главные роли в предстоящем фэнтези-эпике.

А буквально на днях в сети появилось видео от новозеландского актёрского агентства BGT, представительница которого подробно рассказала о массовом наборе актёров, моделей и просто талантливых людей с подходящей внешностью для съёмок в проекте.

Требований к кандидатам предостаточно, но особо можно выделить следующие: в проект требуются как низкорослые (ниже 150 см), так и высокие (выше 180 см) мужчины и женщины; приветствуются люди с характерными, запоминающимися, необычными лицами, а также рыжеволосые, веснушчатые, обладатели роскошных бород и длинных шевелюр и люди андрогинной внешности. Что до расового разнообразия, то, представьте себе, ищут в основном людей евразийского и южноамериканского типа.

Съёмки крупнобюджетного эпика от Amazon Studios с матёрой творческой командой стартуют в ближайшее время в Окленде.

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