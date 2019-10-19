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«Грешники» — трейлер третьего сезона с Мэттом Бомером

Кабельный канал USA Network опубликовал трейлер третьего сезона детективной антологии «Грешники». В основном актёрском составе свежей телеглавы значатся Мэтт Бомер («Белый воротничок») и Крис Мессина («Острые предметы»).

На этот раз Гарри Эмброуз (Билл Пуллман) расследует трагическое происшествие в Нью-Йорке — автомобильную аварию со смертельным исходом. Чем дальше сыщик копает и чем больше тревожных тайн вытаскивает наружу, тем яснее становится, что это дело станет самым опасным в его карьере.

Сериал вернётся на экраны в следующем году.

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