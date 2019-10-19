 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Анонс мультсериала по игре League of Legends Сценарист «Изгоя-один» займётся сериалом про Кассиана Андора Нил Патрик Харрис попал в «Матрицу 4» Apple TV+ продлил сериал «Для всего человечества» на второй сезон Зои Кравиц сыграет Женщину-кошку в «Бэтмене» Мэтта Ривза
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Чужак» — тизер мистического триллера с Джейсоном Бейтманом и Беном Мендельсоном

Кабельный канал HBO выкатил тизер 10-серийной экранизации романа Стивена Кинга «Чужак» с Беном Мендельсоном («Родословная») и Джейсоном Бейтманом («Озарк») в главных ролях. Двухсерийная премьера состоится 12 января.

Мистический детективный триллер рассказывает о Терри Мэйтленде (Бейтман), вмиг превратившемся в самого обсуждаемого жителя Флинт-Сити. Примерный семьянин, учитель английского и тренер местной спортивной команды арестован по обвинению в жестоком убийстве 11-летнего мальчика. Невзирая на железное алиби, подкреплённое массой свидетельств, на месте преступления обнаружены ДНК и отпечатки пальцев Мэйтленда. Расследование этого странного дела ведёт полицейский детектив Ральф Андерсон (Мендельсон).

Сценарий адаптировал Ричард Прайс («Прослушка», «Однажды ночью»). Бейтман срежиссировал первый и второй эпизоды.

1 Обсудить
Темы
 
Видео Чужак
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Потоковый сервис WarnerMedia получил название, отобрал сериал у Netflix и определился с контентом
 
Бен Мендельсон получил главную роль в экранизации романа Стивена Кинга «Посторонний»
 
Роман Стивена Кинга «Посторонний» превратят в мини-сериал

Тоже интересно

 
Кино Кевин Харт оказался чересчур гомофобным для ведущего «Оскара»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 262: Советские мультфильмы
 
Кино «Звёздные войны: Последние джедаи» — тизер-трейлер и постер
 
Marvel Studios готовит сериал про супергероиню-мусульманку «Мисс Марвел»
 
Кино Фильм про Джокера с Хоакином Фениксом официально одобрен студией
 
Кино Студия Lucasfilm замораживает все спин-оффы «Звёздных войн»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в октябре

20 ВсТелеовощи (видео)
20 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
22 Вт21:45ЕВА (трансляция)
23 СрНоль кадров в секунду (аудио)
23 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
24 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
25 ПтЕВА (аудио)
25 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Новые выпуски подкастов

 
28Лазер-шоу «Три дебила» – 375: «Гемини», «Эль Камино: Во все тяжкие» и «Бэтмен и Робин»
 
9Ноль кадров в секунду – 286: Растягивающаяся мусульманка
 
20ЕВА
 
 
10Телеовощи – 305: Что происходит в первобытном мире?
 
22ЕВА – 341: Нашествие попаданцев
 
50Лазер-шоу «Три дебила» – 374: «Джокер» и несколько фильмов от Netflix
 
7Ноль кадров в секунду – 285: ИгроМир Джокера
 
13Телеовощи – 304: Самые прогрессивные и смешные
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 373: «К звёздам», союз Sony и Marvel, опасный «Джокер»
 
1Ноль кадров в секунду – 284: Спорт с подвохом
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru