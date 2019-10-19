«Чужак» — тизер мистического триллера с Джейсоном Бейтманом и Беном Мендельсоном

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO выкатил тизер 10-серийной экранизации романа Стивена Кинга «Чужак» с Беном Мендельсоном («Родословная») и Джейсоном Бейтманом («Озарк») в главных ролях. Двухсерийная премьера состоится 12 января.

Мистический детективный триллер рассказывает о Терри Мэйтленде (Бейтман), вмиг превратившемся в самого обсуждаемого жителя Флинт-Сити. Примерный семьянин, учитель английского и тренер местной спортивной команды арестован по обвинению в жестоком убийстве 11-летнего мальчика. Невзирая на железное алиби, подкреплённое массой свидетельств, на месте преступления обнаружены ДНК и отпечатки пальцев Мэйтленда. Расследование этого странного дела ведёт полицейский детектив Ральф Андерсон (Мендельсон).

Сценарий адаптировал Ричард Прайс («Прослушка», «Однажды ночью»). Бейтман срежиссировал первый и второй эпизоды.