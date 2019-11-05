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«Расправа» — трейлер и постер неонуара о женской мести

Стриминговый сервис Hulu опубликовал полноценный трейлер и стильный постер неонуарного триллера «Расправа» с Эбигейл Спенсер («Вне времени») в главной роли. Дата выхода уже известна — премьера полного первого сезона состоится 6 декабря.

Главная героиня экшен-триллера Кэтрин Хэрлоу (Спенсер) много лет назад пережила то, что не всякому под силу. Её родной брат со своей бандой искалечил и бросил девушку умирать, но она сумела выжить и взяла себе новое имя — Дорис Дири. Спустя несколько лет героиня оказывается на грани разоблачения. Бросившись спасать исчезнувшую племянницу из лап той самой банды, Дорис клянётся отомстить всем своим несостоявшимся убийцам и для этого собирает команду единомышленников, готовых помочь ей в этом убийственном предприятии.

В сериале снимаются Родриго Санторо, Мена Массуд, Рон Перлман, Мэдисон Девенпорт, Риз Уэйкфилд, Давид Дастмалчян, Уильям Эрл Браун, Гилберт Овуор, Крэйг Тейт, Шэйн Каллахан и Рори Кокрейн. Сценаристом, шоураннером и создателем проекта выступает Джош Корбин («Стартап»), режиссирует Джонатан ван Тюллекен («Отбросы»).

И постер:

Постеры сериала «Расправа»
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Видео Расправа
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