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«Мандалорец» — эксклюзивный телеролик с новыми кадрами

До премьеры долгожданного «Мандалорца» осталась всего неделя, и по этому случаю потоковый сервис Disney+ представил эксклюзивный видеоролик, практический полностью собранный из новых кадров. Открывающий ээпизод первого художественного сериала по вселенной «Звёздных войн» зрители увидят 12 ноября.

Главный герой истории — одинокий стрелок-мандалорец (Педро Паскаль), скитающийся по увязшим в хаосе и беззаконии дальним рубежам далёкой-далёкой галактики, недавно пережившей падение Империи.

Помимо Паскаля в восьмисерийном приключенческом боевике Джона Фавро и Дэйва Филони снимаются Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Ник Нолти, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс, Омид Абтахи, Вернер Херцог и Минг-На Вен.

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