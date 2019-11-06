«Мандалорец» — эксклюзивный телеролик с новыми кадрами

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

До премьеры долгожданного «Мандалорца» осталась всего неделя, и по этому случаю потоковый сервис Disney+ представил эксклюзивный видеоролик, практический полностью собранный из новых кадров. Открывающий ээпизод первого художественного сериала по вселенной «Звёздных войн» зрители увидят 12 ноября.

Главный герой истории — одинокий стрелок-мандалорец (Педро Паскаль), скитающийся по увязшим в хаосе и беззаконии дальним рубежам далёкой-далёкой галактики, недавно пережившей падение Империи.

Помимо Паскаля в восьмисерийном приключенческом боевике Джона Фавро и Дэйва Филони снимаются Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Ник Нолти, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс, Омид Абтахи, Вернер Херцог и Минг-На Вен.