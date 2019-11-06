«Прислуга» — жуткий трейлер психологического триллера М. Найта Шьямалана

Потоковый сервис Apple TV+ наконец-то бросил баловаться тизерами и выкатил полноценный трейлер психологического триллера «Прислуга» о няне, которой, судя по всему, опасно доверять даже куклу. Премьера сериала от продюсера М. Найта Шьямалана состоится 28 ноября.

Шон и Дороти Тёрнеры из Филадельфии недавно потеряли своего годовалого малыша и пытаются справиться со страшной трагедией нетривиальным образом. Супруги держат в доме куклу, с которой обращаются как с живым младенцем, и Дороти настолько погружается в иллюзию, что нанимает для куклы няню. С её приходом, может статься, беды у несчастных Тёрнеров только начинаются.

В сериале снимаются Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри. Сценарист и создатель проекта — Тони Басгэллоп («24 часа: Проживи ещё день»). В дополнение к своим продюсерским обязанностям Шьямалан снял два эпизода первого сезона.