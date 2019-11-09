«Рик и Морти» — новая заставка и промо-арт анимационного хита от Adult Swim

Уже завтра зрители смогут насладиться просмотром первой серии четвёртого сезона «Рика и Морти». Дабы подогреть и без того сильное нетерпение фанатов, кабельный канал Adult Swim опубликовал обновлённую заставку анимационного сериала.
Продолжение культовой фантастической комедии Дэна Хармона и Джастина Ройланда о невероятных межпространственных приключениях гениального учёного-мизантропа Рика Санчеза и его внука Морти состоит из десяти эпизодов.
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А ещё у четвёртого сезона появился официальный промо-арт, иллюстрирующий обыкновенное безумие, творящееся во вселенной мультсериала: