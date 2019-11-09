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Свежий тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада» представляет нового техногиганта

Кабельный канал HBO выпустил рекламный видеоролик, посвящённый очередной компании с благими намерениями Incite, Inc., которая будет оперировать в третьем сезоне технотриллера «Мир Дикого Запада». Свежая глава с подзаголовком «Новый мир» выходит в следующем году.

В продолжении многосерийной антиутопии по одноимённому фильму Майкла Крайтона людям и андроидам вновь предстоит столкнуться с двумя реальностями — футуристическим настоящим миром и тематической вселенной Второй мировой войны.

В продолжении снимаются Эван Рэйчел Вуд, Аарон Пол, Тесса Томпсон, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Родриго Санторо, Люк Хемсворт, Лина Уэйт и Венсан Кассель. Исполнительными продюсерами и создателями выступают Джонатан Нолан, Лиза Джой и Дж. Дж. Абрамс.

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Видео Мир Дикого Запада
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