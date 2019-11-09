Свежий тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада» представляет нового техногиганта

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO выпустил рекламный видеоролик, посвящённый очередной компании с благими намерениями Incite, Inc., которая будет оперировать в третьем сезоне технотриллера «Мир Дикого Запада». Свежая глава с подзаголовком «Новый мир» выходит в следующем году.

В продолжении многосерийной антиутопии по одноимённому фильму Майкла Крайтона людям и андроидам вновь предстоит столкнуться с двумя реальностями — футуристическим настоящим миром и тематической вселенной Второй мировой войны.

В продолжении снимаются Эван Рэйчел Вуд, Аарон Пол, Тесса Томпсон, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Родриго Санторо, Люк Хемсворт, Лина Уэйт и Венсан Кассель. Исполнительными продюсерами и создателями выступают Джонатан Нолан, Лиза Джой и Дж. Дж. Абрамс.