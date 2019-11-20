Пятый сезон «Лучше звоните Солу» получил дату выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийная предыстория криминальной драмы «Во все тяжкие» наконец-то получила точную дату возвращения — пятый сезон «Лучше звоните Солу» стартует на кабельном канале AMC 23 февраля, а на следующий день будет показан второй эпизод.

Горячо полюбившаяся критикам и зрителям история становления прожжённого афериста Сола Гудмана (Боб Оденкёрк) до сих пор уверенно чувствует себя в рейтинговой таблице — четвёртый сезон обеспечил сериалу место в пятёрке самых популярных кабельных драм у аудитории в демо «25–54 года».

В проекте Винса Гиллигана и Питера Гулда задействованы Джонатан Бэнкс, Ри Сихорн, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо, Марк Марголис и Джанкарло Эспозито. Производством заведуют Sony Pictures Television и AMC Studios.

У пятого сезона появились первые кадры:

И видеоанонс даты выхода: