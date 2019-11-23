«Титаны» — Найтвинг в промо-ролике финала второго сезона

Второй сезон супергеройского боевика «Титаны» скоро подходит к концу, и пришло время для трейлера финального эпизода.

Юным героям, загнанным в угол жестоким Дефстроуком (Эсай Моралес), на выручку приходит не кто иной, как блудный сын Дик Грейсон (Брентон Туэйтс). Но он уже не тот Робин, каким был раньше. Отныне он Найтвинг.

В коротком ролике можно увидеть, что супергерой обзавёлся не только своим каноничным именем и оружием, но и весьма выдающимся (местами) костюмом. К огромному сожалению, самую знаковую сторону Найтвинга, о которой слагают легенды, в трейлере толком не показали. А впрочем, должна же у финальной серии быть какая-то интрига.

Узреть всё лично можно будет на потоковом сервисе DC Universe 29 ноября.

В дополнение — официальный промо-арт персонажа: