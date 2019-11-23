«Доктор Кто» — трейлер 12-го сезона приключенческой фантастики

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Доктор-женщина возвращается. В сети появился сдобренный экшеном трейлер 12-го сезона культовой приключенческой фантастики «Доктор Кто», где титульную партию нынче исполняет Джоди Уиттакер. У сериала пока нет точной даты возвращения, но, как ранее и упоминалось, стартует новый сезон в начале следующего года.

13-й Доктор продолжит свои странствия сквозь пространство и время в компании своих спутников-землян, которых играют Брэдли Уолш, Тосин Коул и Мандип Джилл. Сериалом продолжает заправлять Крис Чибнелл («Бродчёрч») — он числится главным сценаристом и шоураннером проекта. Производством традиционно заведует BBC Studios.