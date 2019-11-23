 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
774 235 747
 
Объявлены названия эпизодов первого сезона «Ведьмака» Джон Туртурро сыграет мафиози Дона Фальконе в «Бэтмене» Мэтта Ривза «Сагу об Элрике» Майкла Муркока ждёт многосерийная экранизация Автор сериалов «Легион» и «Фарго» возьмётся за «Стартрек 4» «Ведьмак» получил от Netflix продление на второй сезон
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Доктор Кто» — трейлер 12-го сезона приключенческой фантастики

Доктор-женщина возвращается. В сети появился сдобренный экшеном трейлер 12-го сезона культовой приключенческой фантастики «Доктор Кто», где титульную партию нынче исполняет Джоди Уиттакер. У сериала пока нет точной даты возвращения, но, как ранее и упоминалось, стартует новый сезон в начале следующего года.

13-й Доктор продолжит свои странствия сквозь пространство и время в компании своих спутников-землян, которых играют Брэдли Уолш, Тосин Коул и Мандип Джилл. Сериалом продолжает заправлять Крис Чибнелл («Бродчёрч») — он числится главным сценаристом и шоураннером проекта. Производством традиционно заведует BBC Studios.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Доктор Кто
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
В экранизации «Стражи» Терри Пратчетта лорд Витинари сменит пол
 
Фэнтези «Тёмные начала» отлично стартовало на BBC One
 
«Доктор Кто» — трейлер 12-го сезона приключенческой фантастики

Тоже интересно

 
Кино Роскомнадзор может заблокировать «Яндекс.Видео» за пиратский контент
 
Звезда «Новобранца» покинула сериал из-за домогательств и расизма
 
Кино Студия опять переносит съёмки «Флэша» и действительно ищет нового Бэтмена
 
Кино Настоящая причина того, почему Халк не хочет сражаться с Таносом
 
Кино Из российской версии «Рокетмена» вырезали все гейские сцены, но Минкульт тут ни при чём
 
Главная «КГ» стала богаче — все разделы уравнены в правах
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в ноябре

24 ВсТелеовощи (видео)
24 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
25 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 СрНоль кадров в секунду (аудио)
27 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
28 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
29 ПтЕВА (аудио)
29 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
30 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду – 291: Звёздные войны наносят ответный удар
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 380: Интервью с Егором Барановым, режиссёром фильма «Аванпост»
 
14ЕВА – 347: Синкай не впечатлил
 
13Телеовощи – 310: Счастливая семья
 
13ЕВА – 346: Выстрел в зайчика
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 93: Презентация Inside Xbox с X019
 
26Лазер-шоу «Три дебила» – 379: Доктор Сон, Девятая и Death Stranding
 
4Ноль кадров в секунду – 290: Death Stranding, Modern Warfare и Ring Fit Adventure
 
13Телеовощи – 309: Что ещё можно сделать с женщиной?
 
23Лазер-шоу «Три дебила» – 378: Терминатор, Король и Сторож
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru