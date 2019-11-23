Триллер «Прислуга» М. Найта Шьямалана получил второй сезон

Потоковый сервис Apple TV+ не стал дожидаться скорой премьеры «Прислуги», официально продлив психологический триллер М. Найта Шьямалана и Тони Басгэллопа на второй сезон. До старта первого сезона новинки осталось меньше недели — первый, второй и третий эпизоды выйдут 28 ноября.

В центре загадочной и пугающей истории — Шон и Дороти Тёрнеры из Филадельфии, переживающие трагическую потерю. Смириться со смертью маленького сына им помогает копирующая младенца кукла, к которой Дороти привязывается настолько, что нанимает для «малыша» няню. Но появление в доме молодой Лиэнн не сулит супругам ничего хорошего.

В сериале снимаются Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри. Басгэллоп («24 часа: Проживи ещё день») отвечает за сенарий, а Шьямалан срежиссировал два эпизода первого сезона. Оба числятся исполнительными продюсерами проекта.