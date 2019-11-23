Телеовощи. Выпуск 311: Небинарное что-то

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:17 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:24 —
|«Куколка» (Dollface) — 1x01—03 (премьера)
|10:36 —
|Никто не посмотрел «Войну миров»
|12:12 —
|«Рэй Донован» — 7x01 (премьера сезона)
|25:03 —
|Новости сериалов
|01:35:43 —
|Отвечаем на вопросы
|01:56:14 —
|«Кремниевая долина» — 6x04
|02:03:32 —
|«Рик и Морти» — 4x02
|02:10:07 —
|«Новобранец» — 2x08
|02:20:13 —
|«Судная ночь» — 2x06
|02:35:16 —
|«Зло» — 1x07
|02:38:42 —
|«Видеть» — 1x03
|02:51:01 —
|«Тёмные начала» — 1x03
|02:58:10 —
|«Мандалорец» — 1x02
|03:06:44 —
|Лариса о мультфильме «Клаус»
|03:10:12 —
|«Прослушка» — 2x07
|03:15:10 —
|«Лексс» — 2x15—16 (впечатления Юры и Льва)
|03:29:29 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 3x06 (впечатления Льва)
|03:40:19 —
|«Вавилон 5» — 1x17 (впечатления Юры)
|03:48:17 —
|«Теория Большого взрыва» — 1x13 (впечатления Михаила)
|03:52:54 —
|«Психопаспорт» — 2x06 (впечатления Юры и Льва)
|03:59:51 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:08 —
|«Булл» — 4x08
|17:36 —
|«Хранители» — 1x05
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