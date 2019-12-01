Новые сериалы 2–8 декабря

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Кэтрин Хэрлоу много лет назад пережила то, что не всякому под силу. Её родной брат со своей бандой искалечил девушку и бросил её умирать, но она сумела выжить и взяла себе новое имя — Дорис Дири. Спустя несколько лет героиня оказывается на грани разоблачения. Бросившись спасать исчезнувшую племянницу из лап той самой банды, Дорис клянётся отомстить всем своим несостоявшимся убийцам и для этого собирает команду единомышленников, готовых помочь ей в этом убийственном предприятии.