Новые сериалы 2–8 декабря

Первая неделя зимы отметится тремя сериальными премьерами. Телеканал FOX презентует рождественскую комедию «Семейка Муди», потоковый сервис Netflix выкатит первый сезон триллера «Вампирские войны», а на цифровой платформе Hulu покажут первый сезон неонуара «Расправа». Вдобавок Amazon возвращает на экраны прославленную комедию «Удивительная миссис Мейзел», а на канал History возвращаются с финальным сезоном суровые «Викинги».
Среда, 4 декабря
комедия
В ролях Челси Фрай, Франсуа Арно, Джей Барушель, Элизабет Перкинс, Дэнис Лири, Джош Сегарра
Создатель Роб Фишер, Роб Гринберг,
Шестисерийная комедия, основанная на австралийском сериале A Moody Christmas, рассказывает о Шоне и Энн Муди, их трёх взрослых детях и других родственниках, собирающихся под одной крышей на рождественские праздники. Но разность характеров, чудачества и выходки отдельных членов семейства мешают им мирно отметить грядущие торжества.
драма, боевик, приключения, исторический
В ролях Трэвис Фиммел, Кэтрин Уинник, Клайв Стэнден, Джессалин Гилсиг, Густаф Скарсгард, Джордж Благден
Создатель Майкл Хёрст
Сюжет повествует о полулегендарном датском конунге Рагнаре Лодброке и его окружении. С юных лет Рагнара манили далёкие земли и их богатства — как материальные, так и духовные. Осуществив задуманное путешествие, Рагнар открывает для викингов Англию, обрекая тем самым себя и своих близких на долгие годы битв, интриг, завоеваний и прочих конфликтов — как внешних, так и внутренних. Но именно в таких условиях и закаляются самые мудрые и сильные правители.
Четверг, 5 декабря
триллер, фантастика
В ролях Йен Сомерхолдер, Адриан Холмс, Кайл Харрисон Брейткопф, Джеки Лаи, Питер Аутербридж, Кимберли-Сью Мюррей
Экранизация одноимённого графического романа Джонатана Мэйберри — своеобразная хроника первой войны человечества с вампирами. Сомерхолдер играет доктора Лютера Суонна, чей лучший друг Майкл Фэйн, подцепив неизвестный вирус, превратился в хищника, питающегося человеческой кровью. Эпидемия ширится, монстры множатся, люди начинают войну против вампиров. Суонн пытается разобраться в причинах эпидемии, а его друг тем временем становится главарём вражеского лагеря.
триллер
В ролях Билли Магнуссен, Дания Рамирес, Даниэль Кэмпбелл, Дэви Сантос, Дориан Миссик, Джеймс Волк
Создатель Кевин Уильямсон
Психологический триллер — американская версия испанского многосерийного оригинала — является своеобразным пересказом классических сказок. События масштабной истории о любви, потере, мести и убийстве разворачиваются в современном Нью-Йорке. В 10-серийном первом сезоне переосмыслению подвергнутся «Три поросёнка», «Красная шапочка» и «Гензель и Гретель».
Пятница, 6 декабря
драма, триллер, криминал
В ролях Эбигейл Спенсер, Родриго Санторо, Мена Массуд, Рон Перлман, Мэдисон Девенпорт, Риз Уэйкфилд
Создатель Джош Корбин
Кэтрин Хэрлоу много лет назад пережила то, что не всякому под силу. Её родной брат со своей бандой искалечил девушку и бросил её умирать, но она сумела выжить и взяла себе новое имя — Дорис Дири. Спустя несколько лет героиня оказывается на грани разоблачения. Бросившись спасать исчезнувшую племянницу из лап той самой банды, Дорис клянётся отомстить всем своим несостоявшимся убийцам и для этого собирает команду единомышленников, готовых помочь ей в этом убийственном предприятии.
комедия
В ролях Рэйчел Броснахэн, Алекс Борштейн, Марин Хинкл, Тони Шэлуб, Майкл Зеген, Бейли Де Янг
Создатель Эми Шерман-Палладино
На дворе 1958 год. У Мириам «Мидж» Мэйзел есть всё для счастья: любящий муж, двое детей, уютная квартира в Верхнем Вест-Сайде. Но однажды по странному стечению обстоятельств она обнаруживает в себе удивительный талант к профессии стендап-комика. И жизнь её переворачивается с ног на голову.
Воскресенье, 8 декабря
драма
В ролях Теа Леони, Тимоти Дэйли, Патина Миллер, Джеффри Аренд, Эрих Берген, Кэтрин Герцер
Создатель Барбара Холл
Десятая серия Leaving The Station станет заключительной для шестого сезона и сериала. Телеканал CBS попрощался с политической драмой.
комедия
В ролях Томас Миддлдитч, Ти Джей Миллер, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани, Кристофер Эван Уэлш
Создатель Майк Джадж, Джон Альтшулер, Дэйв Крински
Седьмой эпизод Exit Event станет заключительным для шестого сезона и сериала. В мае кабельный канал HBO объявил о завершении комедии