«Мессия» — трейлер геополитического триллера от Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер геополитического триллера «Мессия», где одну из главных ролей играет Мишель Монахэн. Создателем и сосценаристом сериала выступает Майкл Петрони («Хроники Нарнии: Покоритель зари»).

10-серийная остросюжетная драма c международным охватом исследует взаимоотношения религии, веры и политики. Она поведает о реакции современного мира на нового мессию Аль-Масиха (Мехди Дехби) — выходца с Ближнего Востока, чьё учение обрело армию последователей. Кто он на самом деле: помазанник божий или опасный мошенник, угрожающий нынешнему миропорядку? Ева Геллер (Монахэн) — спецагент разведки США, которой предстоит противопоставить свои ум, сообразительность и профессиональный опыт исключительной харизме мятежного религиозно-политического деятеля из Сирии, чьё влияние растёт день ото дня.

Исполнительными продюсерами наряду с Петрони выступают режиссёр первого сезона Джеймс Мактиг («V значит Вендетта»), а также Эндрю Дин, Марк Бёрнетт и Рома Дауни.