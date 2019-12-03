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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Мессия» — трейлер геополитического триллера от Netflix

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер геополитического триллера «Мессия», где одну из главных ролей играет Мишель Монахэн. Создателем и сосценаристом сериала выступает Майкл Петрони («Хроники Нарнии: Покоритель зари»).

10-серийная остросюжетная драма c международным охватом исследует взаимоотношения религии, веры и политики. Она поведает о реакции современного мира на нового мессию Аль-Масиха (Мехди Дехби) — выходца с Ближнего Востока, чьё учение обрело армию последователей. Кто он на самом деле: помазанник божий или опасный мошенник, угрожающий нынешнему миропорядку? Ева Геллер (Монахэн) — спецагент разведки США, которой предстоит противопоставить свои ум, сообразительность и профессиональный опыт исключительной харизме мятежного религиозно-политического деятеля из Сирии, чьё влияние растёт день ото дня.

Исполнительными продюсерами наряду с Петрони выступают режиссёр первого сезона Джеймс Мактиг («V значит Вендетта»), а также Эндрю Дин, Марк Бёрнетт и Рома Дауни.

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Видео Мессия
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