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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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У «Дракулы» Стивена Моффата и Марка Гэтисса появилась дата выхода

Время предновогодних подарков. Британский канал BBC One опубликовал видеообъявление премьерной даты «Дракулы» — свежий сериал от создателей «Шерлока» Стивена Моффата и Марка Гэтисса стартует в эфире канала 1 января. Вторая серия выйдет 2 января, а третья — 3 января. Чуть позже первый трёхсерийный сезон покажут целиком на Netflix.

Вампирский триллер является авторским переосмыслением знаменитого готического романа Брэма Стокера о могущественном графе Дракуле (Клас Банг) — трансильванском аристократе-вампире, планирующем крепко насолить жителям викторианского Лондона.

В сериале также снимаются Линдси Маршал, Лидия Уэст, Саша Дхаван, Сара Найлс, Нейтан Стюарт-Джарретт, Кэтрин Шелл, Юссеф Керкур, Клайв Расселл и другие. Первый сезон срежиссировали Джонни Кэмпбелл («Мир Дикого Запада»), Дэймон Томас («Убивая Еву») и Пол Макгиган («Шерлок», «Острые козырьки»).

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Видео Дракула
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