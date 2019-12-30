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Второй сезон «Мандалорца» стартует следующей осенью Джей Джей Абрамс оправдывает своё решение по родословной Рей Лучшее и худшее аниме 2018 года — шорт-лист Голливудская ассоциация кинокритиков назвала Дени Вильнёва режиссёром десятилетия «Союз спасения» — международный трейлер
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Первоисточник: kg-portal.ru Прямая ссылка на новость:
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Новости блогов — с 3 декабря по 29 декабря
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Выйдут в январе

1 СрНоль кадров в секунду (аудио)
1 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
2 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
3 ПтЕВА (аудио)
3 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
4 СбТелеовощи (аудио)
5 ВсТелеовощи (видео)
5 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
6 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 СрНоль кадров в секунду (аудио)

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