Новости блогов — с 3 декабря по 29 декабря

Лариса Мосенко снова любуется концепт-артами «Мандалорца». Бэйби Йода!
Лев Гринберг восторженно презентует Parry Gripp — Baby Yoda. Устоять очень сложно.
Николай Шутов рассказывает про фильм «На полвека поэзии позже». Ведьмак от фанатов для фанатов.
Николай Шутов демонстрирует трейлер с живыми актёрами к популярной манге «Путь Домохозяина». Трудности мирной жизни легендарного якудзы.
Михаил Судаков одобрительно реагирует на (G)I-DLE — Lion. Красота и львицы.
Михаил Судаков воодушевлённо реагирует на Lana — Make It Real. Певица отвечает своим недоброжелателям!
Михаил Судаков реагирует на Mamamoo — Hip. Пафосно и дерзко!
Михаил Судаков с радостью реагирует на AOA — Come See Me. Крутышки и оружие.
Михаил Судаков с умилением реагирует на Hyuna — Flower Shower. Цветочно и нежно.
Михаил Судаков доброжелательно реагирует на J.Y. Park — Fever. Задорная песня с волнующе-весёлым клипом.
Михаил Судаков ровно реагирует на WJSN — As You Wish. Простенькая песенка и эпический котик.
Михаил Судаков бурно реагирует на BVNDIT — Dumb. Классная песня, низкие голоса, всё очень здорово.
Михаил Судаков скромно реагирует на Red Velvet — Psycho. Красивые девушки и странная песня.
Михаил Судаков с восхищением реагирует на (G)I-DLE — Senorita. Старая, но крутая песня. На которую не грех сделать ретро-реакцию.
Михаил Судаков обстоятельно реагирует на iKON — I'm OK. Ещё одна ретро-реакция на грустную песню. Плюс подробности внутренней кухни кей-попа.