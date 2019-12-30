Новости блогов — с 3 декабря по 29 декабря

Лев Гринберг восторженно презентует Parry Gripp — Baby Yoda. Устоять очень сложно.

Николай Шутов рассказывает про фильм «На полвека поэзии позже». Ведьмак от фанатов для фанатов.

Николай Шутов демонстрирует трейлер с живыми актёрами к популярной манге «Путь Домохозяина». Трудности мирной жизни легендарного якудзы.

Михаил Судаков воодушевлённо реагирует на Lana — Make It Real. Певица отвечает своим недоброжелателям!

Михаил Судаков реагирует на Mamamoo — Hip. Пафосно и дерзко!

Михаил Судаков с радостью реагирует на AOA — Come See Me. Крутышки и оружие.

Михаил Судаков с умилением реагирует на Hyuna — Flower Shower. Цветочно и нежно.

Михаил Судаков доброжелательно реагирует на J.Y. Park — Fever. Задорная песня с волнующе-весёлым клипом.

Михаил Судаков ровно реагирует на WJSN — As You Wish. Простенькая песенка и эпический котик.

Михаил Судаков бурно реагирует на BVNDIT — Dumb. Классная песня, низкие голоса, всё очень здорово.

Михаил Судаков скромно реагирует на Red Velvet — Psycho. Красивые девушки и странная песня.

Михаил Судаков с восхищением реагирует на (G)I-DLE — Senorita. Старая, но крутая песня. На которую не грех сделать ретро-реакцию.